Dans Platonic, l'amitié reprend entre Will (Seth Rogen) et Sylvia (Rose Byrne) dans une série qui se révèle être une ode à la complicité Image: Apple TV+

Voici la nouvelle série feel good d'Apple

Vous êtes en mal de comédies ? Apple a peut-être ce qu'il vous faut dans son catalogue avec Platonic, qui, comme son titre l'indique, explore le concept d'amour platonique chez nos contemporains. Notre avis.

Plus de «Divertissement»

Peut-on aimer sans désirer? Il n'y a encore pas si longtemps, cette idée était inconcevable, du temps où les deux sexes vivaient dans des univers séparés, sans jamais vraiment se connaître hors des liens du couple. Dieu merci, en une cinquantaine d'années, la généralisation du travail des femmes puis la mixité à l’école ont bousculé ces rapports distants, quitte à créer de nouveaux paradigmes.

Dès lors, un homme et une femme peuvent-ils être amis? Peuvent-ils être capables d'être au plus proche tout en gardant une relation platonique? Certains affirmeront que non, soi-disant parce que l’attirance sexuelle ne peut jamais être totalement évacuée, d'autres (dont je fais partie) soutiendront qu'il est totalement possible d'entretenir des liens sans ambiguïté. C'est à ces questions philosophiques que tentent de répondre avec beaucoup d'humour la série Platonic, disponible depuis le 24 mai pour les abonnés d'Apple TV+ et de Canal+ (qui ont désormais accès à l'entièreté du catalogue de la pomme sur la plateforme MyCanal).

La bande-annonce 👇 Vidéo: watson

Sylvia (Rose Byrn) et Nick (Seth Rogen) ont été les meilleurs amis pendant de longues années mais se sont perdus de vue lorsque chacun se consacra à sa vie de couple. Aujourd’hui à l'aube d'être quadragénaires, l’une a mis sa carrière d'avocate de côté pour se consacrer à sa vie de mère au foyer tandis que l’autre, en éternel adolescent, tient sa propre brasserie artisanale. Mais lorsque Sylvia apprend que Nick a divorcé de la bimbo qui avait ruiné leur amitié, elle décide de reprendre contact avec lui. Ainsi, les liens se renouent et les BFF se mettent à traîner à nouveau ensemble comme au bon vieux temps, reprenant ainsi les bonnes habitudes… comme les mauvaises.

Le duo porté par Rose Byrne et Seth Rogen ne manque pas de panache. Image: Apple TV+

Ce postulat avait déjà été exploré en 1989 par Rob Reiner dans le classique Quand Harry Rencontre Sally. La série de Nicholas Stoller et Francesca Delbanco tente aujourd'hui de remettre ce récit au goût du jour et de son époque. Contrairement au film cité plus haut, où les deux protagonistes finissent par faire la chose, dans Platonic on se fiche de la supposée tension sexuelle entre ses personnages qui se retrouve désamorcée en une vanne dès le premier épisode. La série a l’intelligence de régler rapidement la question éculée de l’amitié entre hommes et femmes pour interroger la valeur de l’amitié en elle-même et relève même une question plus fondamentale: c'est quoi être adulte?

Derrière la série, on trouve Nicholas Stoller, réalisateur de comédies romantiques dont la carrière a été lancée par Judd Apatow, ni plus ni moins que le saint patron derrière la majorité des bonnes comédies US. Ainsi, le cinéaste retrouve, dix ans après Nos pires voisins, les acteurs Seth Rogen et Rose Byrne qui, dans ce film, jouaient un couple marié faisant face à une fraternité un peu trop fêtarde dirigée par Zac Efron. Dans Platonic, ils sont désormais amis et pas n'importe lesquels, puisque ce sont les meilleurs amis du monde.

Faire une bonne comédie romantique sans romance, c'est possible. Apple Tv+

Une alchimie entre les deux acteurs qui fonctionne du tonnerre à l'écran, entre bienveillance et vannes qui fusent comme des balles, rendant cette relation terriblement attachante. L'actrice australienne, plus habituée au drame, dévoile une fois de plus un véritable talent pour la comédie dans son rôle de mère au foyer bourgeoise tandis que Seth Rogen reste fidèle à lui-même dans son rôle de hipster brasseur de bière.

Alors que Ted Lasso, la série la plus feel good du moment tire sa révérence, la plateforme d'Apple s’en sort plutôt bien quand il s’agit de nous faire rire avec ce show terriblement efficace qui parlera à tous les millenials dont la crise de la quarantaine s'approche à grands pas.

Platonic est disponible depuis le 24 mai sur Apple TV+ et Canal + à raison d'un épisode chaque mercredi.

D'autres séries «made by Apple»