en partie ensoleillé13°
DE | FR
burger
Divertissement
Suisse romande

Gault&Millau Suisse: un Romand «cuisinier de l'année 2026»

Jérémy Desbraux au Noirmont (JU) nommé cuisinier de l&#039;année par le Gault&amp;Millau Suisse.
Jérémy Desbraux a été primé par le Gault&Millau Suisse.

Ce Romand est le «cuisinier de l'année 2026»

Le Gault&Millau Suisse a dévoilé une édition 2026 de son guide gastronomique qui fait la part belle à la Suisse romande. C'est un Jurassien qui décroche la plus prestigieuse distinction.
06.10.2025, 15:5106.10.2025, 15:51

Jérémy Desbraux, le chef de Maison Wenger au Noirmont (JU), est nommé «cuisinier de l'année 2026» par le Gault&Millau Suisse. Armel Bedouet, de L'Aparté à Genève, est le promu romand de l'année et PP Clément, Au Chasseur à Fribourg, une des découvertes.

A 39 ans, Jérémy Desbraux (18 points) est un perfectionniste qui savoure la distinction obtenue:

«C'est une récompense pour tout le travail accompli depuis sept ans qu'on est là»
Jérémy Desbraux

Dans un restaurant complètement rénové l'hiver dernier, le chef assure un travail remarquable qui célèbre les produits de la région. «On essaie de très peu travailler les produits, de très peu les déformer et de les mettre en valeur par un assaisonnement et une cuisson la plus juste possible», a expliqué le cuisinier de l'année.

Un sextuor au sommet

Sans changement, sept cuisiniers font partie du «Club des 19» dans l'édition suisse 2026 du guide gastronomique. Marco Campanella nommé l'an dernier pour l'Eden Roc d'Ascona (TI) l'est désormais aussi pour sa résidence d'hiver du «Tschuggen», à Arosa (GR).

Marco Campanella
Marco CampanellaImage: Gault&Millau

Les six autres cuisinent depuis longtemps au sommet: Tanja Grandits («Stucki», Bâle), Peter Knogl («Cheval Blanc», Bâle), Franck Giovannini («Restaurant de l'Hôtel de ville», Crissier, VD), Andreas Caminada («Schloss Schauenstein», Fürstenau, GR), Philippe Chevrier («Domaine de Châteauvieux», Satigny, GE) et Heiko Nieder («The Dolder Grand», Zurich), énumère Gault& Millau.

Une «star à l'étranger»

Dans cette édition 2026, trois chefs obtiennent d'emblée la prestigieuse note de 18: Marcel Koolen (7132 Silver, Vals, GR), Reto Brändli (L'Ecco, Ascona, TI) et Armel Bedouet (L'Aparté, à Genève). Ce dernier est le promu romand de l'année.

Armel Bedouet, de L&#039;Aparté à Genève
Armel Bedouet, de L'Aparté à GenèveImage: Gault&millau

Autre révélation, cette année la «Star à l'étranger» se nomme Cyril Bettschen. Le Saint-Gallois cuisine en Forêt-Noire aux côtés de son célèbre mentor Claus-Peter Lumpp, écrit Gault&Millau.

Une brigade 100% féminine

Cinq jeunes chefs font partie des découvertes de l'année, dont le Romand PP Clément Au Chasseur, à Fribourg. Trois femmes remportent un prix spécial: Stephanie Mittler (Mammertsberg, à Freidorf, TG) est la «pâtissière de l'année» et Evelyn Igl «l'hôtesse de l'année». Elle dirige, avec une brigade 100% féminine, le service au Dolder Grand (19/20) à Zurich, où cuisine son époux Heiko Nieder.

PP Clément, Au Chasseur, Fribourg, est la «Découverte de l&#039;année» en Suisse romande.
PP Clément, Au Chasseur, à FribourgImage: Gault&Millau

La «sommelière de l'année» est la jeune Française Charline Pichon. Elle veille à Crissier sur l'une des plus grandes caves à vins de Suisse, avec 40 000 bouteilles. Le «green» chef de l'année Pascal Steffen est un virtuose du végétal qui cuisine à Roots, à Bâle.

Charline Pichon, «Sommelière de l&#039;année» à l&#039;Hôtel de Ville de Crissier.
Charline Pichon, sommelière à l'Hôtel de ville de CrissierImage: gault&millau

Douze enseignes obtiennent leur 17ème point, dont trois en Suisse romande. La Micheline à Genève, l'Hôtel des Horlogers au Brassus (VD) et le restaurant Gerber Wyss à Yverdon-les-Bains (VD). (jzs/ats)

À lire aussi 👇

Ce chef romand quitte les restos étoilés pour ouvrir sa pâtisserie
Plus d'articles sur la nourriture
La capitale suisse de la malbouffe est romande, selon Uber
1
La capitale suisse de la malbouffe est romande, selon Uber
de Alberto Silini
Top 50 des meilleurs fromages du monde: le gruyère se fait insulter
1
Top 50 des meilleurs fromages du monde: le gruyère se fait insulter
de Margaux Habert
Voici de combien le prix de vos courses a augmenté en deux ans
2
Voici de combien le prix de vos courses a augmenté en deux ans
de Lea Oetiker
«Pour être écolo, on devrait manger 70% en moins de viande»
2
«Pour être écolo, on devrait manger 70% en moins de viande»
de Chiara Stäheli
Thèmes
Clotaire de Top Chef m’a fait manger des fourmis
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
2
Le meilleur petit pâté vaudois n'est pas vaudois: voici où le trouver
3
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
Le meilleur petit pâté vaudois n'est pas vaudois: voici où le trouver
Tremblement de terre dans le monde de la gastronomie suisse! Le meilleur «petit pâté vaudois»... se cache dans le canton de Fribourg.
C'est ce qui s'appelle un camouflet. Un affront. Une gifle. Que dis-je? Un sacrilège! Comme le révèle le quotidien 24 Heures ce jeudi, le canton de Vaud n'a plus l'apanage du petit pâté vaudois. Au terme du cinquième «championnat du monde du pâté vaudois» organisé le 20 septembre à Aigle, qui récompense le meilleur spécimen de bouchée de pâte brisée farcie à la viande, c'est un Fribourgeois qui a remporté la médaille d'or.
L’article