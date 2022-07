Image: pool ap

Nati

Suisse-France c'était il y a un an! Découvrez l'actu de la semaine en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Cette semaine, on vous parle du 1er anniversaire du match Suisse-France, de l'avortement aux USA et de la nouvelle collection de fringues de la Migros.

L'actu en Suisse

Le 1er anniversaire du match Suisse-France à l'Euro

Il y a une année, le 28 juin 2021, l'équipe suisse de football réalisait l'impensable, l'inoubliable, le légendaire, le fantasmagorique: elle éliminait la France aux penalties lors des huitièmes de finale de l'Euro. On se rappelle tous de ce match. L'ouverture du score par la Nati à la quinzième minute. Le penalty raté de Rodriguez après la mi-temps. L'égalisation de Benzema, qui signe le 2-1 quelques minutes après. La douche froide du 3-1 marqué par Pogba, tout le pays perd espoir. Et là, premier miracle, Seferović trouve le fond des filets, on se dit que ça peut le faire. Goal de Gavranović annulé par la VAR, quelle déception. Lorsqu'on ne s'y attendait plus, Gavranoviiiiiiiiiić pour l'égalisation à quelques secondes de la fin. Puis la lourde frappe de Kinsley Coman qui s'écrase sur la latte. On a eu chaud, l'arbitre siffle la fin du temps réglementaire. Ouf.

C'est parti pour les prolongations. La France attaque, mais Yann Sommer sort le grand jeu et rattrape tout. Après les 30 minutes les plus longues de notre vie, on n'a toujours pas encaissé de but. Fin des prolongations, début des penalties. Gavranović s'élance en premier: 0-1 pour la Suisse, puis 1-1, puis 1-2, puis ça marque encore, on arrive à 4-5 pour la Suisse. Mbappé, la star de l'équipe de France s'élance, mais notre héros national Yann Sommer plonge du bon côté, le penalty est raté. Et on n'y croit à peine: ON A GAGNÉ. Ce sont des scènes d'émeutes partout en Suisse, comme si on était les champions du monde. On ravale toutes les critiques qu'on a pu adresser à la Nati. Quel match! Quelle soirée mémorable pour la Suisse. Franchement, est-ce qu'on ne remplacerait pas le 1er août par le 28 juin, qui a tout d'une fête nationale?

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

image: keystone

Image: watson

Migros se lance dans le streetwear

Si on vous disait que les gens hype en 2022 s'habillent à la Migros? Là, vous êtes peut-être en train de sourire et de vous imaginer des gens avec des T-shirts aux couleurs M-budget. Désolé, mais vous vous trompez complètement. Aussi improbable que ça puisse paraître, Migros a lancé une collaboration avec le designer Sébastian Strappazzon. Qui c'est celui-là encore? Celui-là, comme vous dites, c'est le directeur artistique de la marque Avnier, qu'il a co-fondée avec le rappeur Orelsan. Donc pas n'importe qui dans le rap français.

Pour en savoir plus:

Vous vous demandez ce qui pourrait être plus improbable encore? Eh bien, Orelsan s'est affiché sur scène avec l'une des pièces de la collection, une sorte de maillot bleu avec le triple M bien visible. ORELSAN A PORTÉ UN T-SHIRT MIGROS EN CONCERT. C'est peut-être l'info la plus improbable de toute l'année 2022, et pourtant il y en a eu. Alors n'hésitez plus, ruez-vous sur le site, passez votre commande de sapes avant qu'il n'y en ait plus: c'est une collection limitée!

Image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

L'actu à l'étranger

L'avortement n'est plus un droit constitutionnel aux Etats-Unis

Depuis la décision tombée vendredi passé, les critiques et les manifestations ne s'arrêtent pas. La Cour suprême des USA, plus haute instance législative du pays, a annulé l'arrêt fédéral Roe vs Wade de 1973 sur lequel était basée toute la législation autorisant l'avortement. Ça veut dire qu'aux Etats-Unis, pays censé représenter la modernité et le développement, l'avortement n'est plus un droit garanti au niveau fédéral. Il n'est pas non plus formellement interdit, les Etats américains (équivalent de nos cantons) ont dorénavant le droit de légiférer comme bon leur semble dans ce domaine. Et les conséquences ne se sont pas fait attendre: le Missouri et 12 autres Etats conservateurs ont rendu l'avortement illégal.

Comment un tel bond de 50 ans en arrière est-il possible? C’est à cause d’un homme dont on entend plus trop parler ici, mais qui a laissé sa marque sur les Etats-Unis: Donald Trump. Pendant son mandat, manque de pot, il a pu nommer 3 juges à la Cour suprême (nominations qui sont valables à vie on le rappelle). Poussé par les évangélistes, il a choisi des personnalités ultra-religieuses et opposées à l’avortement. A cause de cela, la Cour a basculé à droite avec 6 juges conservateurs pour seulement 3 démocrates. Se sentant pousser des ailes, les juges conservateurs ont donc entrepris de détricoter les avancées progressistes des dernières décennies. Après l’avortement, ils auraient dans leur viseur l’annulation du mariage gay, voire l’interdiction de la contraception. Il ne fait pas bon d’être une minorité dans l’Amérique de 2022…

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Des glaces pour aider les animaux à supporter la canicule

Tcheu cte tchaffe! Si la canicule est un peu retombée en Suisse, ce n'est pas le cas ailleurs. Le centre de l'Italie par exemple rôti sous le soleil. Pour y faire face, les Romains ont mis au point des glaces aux parfums plutôt originaux: glace à la viande, glace aux poissons, glace aux céréales. On vous rassure: vous avez peu de chances de les retrouver dans les gelaterias. Par contre, si vous vous rendez au zoo de Rome, vous pourrez certainement observer Samantha et Boomer, deux otaries, déguster des glaçons aux poissons. Ou les félins s'empiffrer de glaces à base de sang et de viande rouge.

Sur le papier, c'est plutôt amusant. Mais ce qui l'est moins, c'est que, si le zoo de Rome a dû innover de la sorte, c'est que ses animaux supportent de moins en moins les vagues de chaleur causées par le réchauffement climatique. Tout comme les humains d'ailleurs. Et les animaux romains vont devoir s'accrocher parce que selon les prévisions, la canicule italienne est censée se prolonger encore un moment. La distribution de glace ne fait que commencer...

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

La news WTF

Les recettes de gâteau sont les nouvelles lettres de motivation

Vous n’aimez pas faire des lettres de motivation? C’est relou, ça prend du temps et quand on n'est pas pris, c’est retour à la case départ. Essayez donc une nouvelle technique: l’envoi d’une recette de cuisine. C’est ce qu’a fait une étudiante française de Pau lors de sa postulation à l’université sur Parcoursup. Mais avant de continuer, Parcoursup késako? C’est un truc très franco-français, sorte de plate-forme électronique où les lycéens (l'équivalent de nos gymnasiens) en fin de cycle entrent leurs postulations à l'université, qui sont acceptées ou non selon la qualité de leurs dossiers. Ça a pour but la centralisation des candidatures universitaires dans tout le pays, car vous n'êtes pas sans le savoir que nos voisins français sont très, mais alors très très fans de la centralisation.

Revenons à notre lycéenne de Pau. Elle a raconté sur TikTok comment elle a été acceptée en licence droit-santé en envoyant, à la place d'une lettre de motivation, la recette du russe, un gâteau de l'Ouest de la France. Elle voulait prouver à ses abonnés que les lettres de motivation à l'université n'étaient pas forcément lues. Et ça a plutôt bien marché: deux millions de personnes ont vu sa vidéo. L'histoire ne dit pas si ça fonctionne avec d'autres recettes que celle du russe. Ni même si on peut envoyer des recettes de plat salés plutôt que sucrés. Mais la prochaine fois que vous avez la flemme de rédiger une lettre de motivation, essayez d'envoyer la recette de la fondue! Sur un malentendu ça peut marcher.

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Vous avez d'autres mèmes actu à partager? Balancez-les dans les commentaires!

Par ici pour plus de mèmes sur l'actualité!

Découvrez Wiki WTF, notre format barré!

La vidéo de la semaine!

Vidéo: watson

On termine avec la série de vêtements lancée par Migros Vaud et Strappazzon