Image: shutterstock

Le Covid et l'interdiction de sexe à la Coupe du monde sont dans l'actu en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson (ces gens qui font des mèmes) vous concoctent un récap' de l'actu. Cette semaine, on vous parle du retour du Covid en Suisse et de l'interdiction de sexe hors mariage à la Coupe du monde au Qatar.

L'actu en Suisse

Attention aux infos sur WhatsApp

Selon le Reuters Institute Digital News Report, le réseau social préféré des Suissesses et des Suisses pour s'informer ne serait ni Facebook ni Twitter ni même Instagram, mais bien.. WhatsApp. Eh oui, la messagerie propriétaire de Meta est bien celle en qui les gens ont le plus confiance. Plusieurs études de ces dernières années expliquent ce choix par le fait que l'on fait plus souvent confiance aux informations diffusées par ses proches.

Vous avez certainement déjà reçu un message en chaîne vous expliquant qu'il faut le repartager à trois de vos proches afin que vous ne subissiez pas une malédiction sur les trois prochaines générations. Ou alors, ce message vocal de l'ami de l'oncle de votre beau-frère haut-gradé à l'armée qui détaillait les mesures Covid deux jours avant qu'elles ne soient annoncées. Mais ne vous fiez pas à 100% à ce qu'on vous raconte sur WhatsApp. Parce que même si c'est le réseau qui inspire le plus la confiance, c'est également le plus propice aux fake news. Vous êtes prévenus!

Image: watson

Image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Le grand retour du Covid

Alors qu'on avait levé les dernières restrictions en février en mode, plus jamais ça, il semblerait que le Covid soit de retour, pour nous jouer un mauvais tour (la Team Rocket tmtc). Cette semaine déjà, alors qu'on n'y faisait pas vraiment attention, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé près de 25'000 cas en une semaine ainsi que 11 décès supplémentaires. A titre de comparaison, il y avait environ 10'000 cas positifs de moins il y a une semaine.

Le pire dans cette histoire, c'est que ça ne va pas vraiment aller en s'améliorant. Car selon une étude, la Suisse devrait compter, non pas 100'000, non pas 200'000, mais bien 1 million de cas Covid pendant l'été. Ça fait quand même beaucoup de malades. Préparez-vous psychologiquement à une 18e dose de vaccin pour valider votre pass sanitaire. Bon, pour le moment, les autorités n'ont pas jugé nécessaire d'envisager de nouvelles mesures. On espère que ça durera...

image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

Image: oss117

Image: knowyourmeme

L'actu à l'étranger

Le 2e tour des législatives françaises

La semaine passée, on vous parlait du résultat du premier tour des élections législatives françaises. Etant donné que nous sommes des chroniqueurs consciencieux, nous ne pouvions pas passer à côté du deuxième tour des élections législatives françaises, qui a eu lieu le week-end passé (eh oui, les Français n'arrêtent pas de voter ces derniers temps, on se croirait presque en Suisse). Et le résultat, c'est que Macron a pris une gigantesque baffe. La coalition Ensemble qu'il dirige n'a remporté que 246 sièges sur les 577 sièges de l'Assemblée nationale, bien en dessous de la majorité fixée à 289 sièges. En gros, ça veut dire qu'il n'a plus la majorité nécessaire pour gouverner et faire passer ses projets de loi.

Pour vous faire une idée de la déconvenue, dites-vous que la Première ministre Élisabeth Borne a présenté sa démission le lendemain... refusée par le chef d'Etat. Parce qu'habituellement, le système électoral français assure une majorité à son Président. Parmi les gagnants figurent Jean-Luc Mélenchon et sa Nupes, alliance des gauches qu'il a constituée, avec 142 sièges. Et surtout, le Rassemblement national qui réalise une performance historique avec 89 sièges. Tout ça veut dire que Macron va devoir apprendre à faire des alliances pour que le pays ne soit pas complètement paralysé. Avec notre culture du consensus, nous, les petits Suisses avons certainement quelques leçons à lui apprendre.

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Ça ne va pas être possible de conclure à la Coupe du monde au Qatar

Imaginez que vous ayez décidé avec votre crush d'aller voir un match de foot lors de la Coupe du monde au Qatar qui aura lieu l'hiver prochain (ok le scénario n'est pas forcément plausible mais il ne faut pas perdre espoir). Là, vous assistez à la demi-finale opposant la Suisse à la France (on reste dans la fiction). Par miracle, la Nati réitère l'exploit de l'Euro de l'été passé et bat la France aux penaltys (on est toujours dans l'improbable). Dans l'euphorie, votre crush vous propose de rentrer à l'hôtel parce qu'il ou elle a envie de vous (on vous a dit, il ne faut pas perdre espoir). Vous vous dites que c'est le plus beau jour de votre vie, jusqu'à ce que...

... jusqu'à ce que la police du Qatar toque à votre porte et vous inculpe pour relation sexuelle illégale et que le juge vous condamne à 7 ans de prison. Figurez-vous que ce rebondissement est peut-être la partie la plus plausible de l'histoire. Selon le journal britannique le Daily Star, c'est ce qui attend de nombreux couples pincés après avoir passé la nuit ensemble. Parce que le Qatar a interdit le sexe hors mariage ou homosexuel pour tous les fans se rendant à la compétition. Cette interdiction rejoint la liste déjà longue des interdits, comme l'alcool en dehors de certaines zones ou des jupes courtes pour les supportrices. Ce qui nous amène à une question: mais pourquoi la FIFA a attribué la Coupe du monde à un tel pays?

Image: james bond

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

image: Knowyourmeme

image: knowyourmeme

La news WTF

Militer à coups de marteaux-piqueurs

Des membres de l'association d'habitants Actif-TrafiC des Pâquis, à Genève, ont mis en place une méthode militante plutôt originale. Ça faisait un moment qu'ils réclamaient aux autorités un meilleur aménagement de leur quartier, avec la création de plus d'espaces verts, ce qui est crucial notamment en cas de canicule pour faire descendre la température. On les comprend: alors que d'autres quartiers comptent 30% de surfaces vertes, les Pâquis n'en bénéficient que de 5%. Mais le problème, c'est que les autorités genevoises n'avaient pas l'air de s'intéresser à eux.

Pour attirer l'attention, et parce qu'ils en avaient marre d'attendre, nos militants ont décidé d'organiser une opération coup de poing. Ils ont tout simplement attaqué le béton à coups de marteaux-piqueurs pour planter eux-mêmes du gazon. Si les policiers sont rapidement intervenus, Actif-TrafiC s'est offert un joli coup de pub... qui pourrait coûter cher. Les frais de réparation du sol sont estimés entre 2000 et 3000 francs.

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

Vous avez d'autres mèmes actu à partager? Balancez-les dans les commentaires!

Par ici pour plus de mèmes sur l'actualité!

Découvrez Wiki WTF, notre format barré!

La vidéo de la semaine!

Vidéo: watson

On termine avec 11 œuvres de DALL-E Mini , l'IA qui crée des photos WTF