Une dispute dégénère en Suisse, un homme perd la vie

Police cantonale de Zurich (image d&#039;illustration)
La police cantonale zurichoise a interpellé l'auteur présumé (image d'illustration).Image: KEYSTONE

Un Allemand de 51 ans a été mortellement blessé mardi soir à Winterthour. L'auteur présumé a été interpellé après une chasse à l'homme.
13.08.2025, 08:5613.08.2025, 08:56
Plus de «Suisse»

Un homme de 51 ans a été mortellement blessé mardi soir lors d'une dispute à Winterthour. La police a arrêté l'auteur présumé du coup mortel.

Vers 22h30, une dispute entre deux hommes et une femme a dégénéré dans le Püntenareal Wyden, a écrit la police cantonale zurichoise dans un communiqué mercredi matin. Un homme de 51 ans de nationalité allemande a été mortellement blessé.

Un record de violences signalées en Suisse

L'auteur présumé de l'agression est un Brésilien de 37 ans, qui a été arrêté à l'issue d'une chasse à l'homme menée tôt dans la matinée. La police cantonale et le ministère public compétent enquêtent sur les circonstances exactes qui ont conduit à cet acte, selon le communiqué. (jzs/ats)

