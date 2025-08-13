Une dispute dégénère en Suisse, un homme perd la vie

Un homme de 51 ans a été mortellement blessé mardi soir lors d'une dispute à Winterthour. La police a arrêté l'auteur présumé du coup mortel.
Vers 22h30, une dispute entre deux hommes et une femme a dégénéré dans le Püntenareal Wyden, a écrit la police cantonale zurichoise dans un communiqué mercredi matin. Un homme de 51 ans de nationalité allemande a été mortellement blessé.
L'auteur présumé de l'agression est un Brésilien de 37 ans, qui a été arrêté à l'issue d'une chasse à l'homme menée tôt dans la matinée. La police cantonale et le ministère public compétent enquêtent sur les circonstances exactes qui ont conduit à cet acte, selon le communiqué. (jzs/ats)
Karin Keller-Sutter raconte l'attitude de Trump pendant les négociations
Elle croyait en ses bons rapports avec Donald Trump. Mais cela n’a pas suffi. Ce n’est pas la faute des négociations, affirme la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter dans son premier grand entretien après le choc des droits de douane.
39%, c'est le taux des droits de douane punitifs que le président des Etats-Unis a imposés à la Suisse à la veille du 1ᵉʳ août. Une semaine plus tard, ils sont entrés en vigueur. La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter et le ministre de l'Economie, Guy Parmelin se sont rendus à Washington, mais en vain. Aucun revirement de dernière minute. Au moins, le dialogue avec l'administration Trump a été renoué.