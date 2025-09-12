20 plats américains qui méritent d'être connus

Les Etats-Unis regorgent de spécialités culinaires aussi affriolantes que franchement douteuses. Voici 20 plats dont vous ignoriez peut-être l'existence, certains plus ragoûtants que d'autres, mais qui pourraient vous inspirer. Bon appétit!

Clam chowder

La «chaudrée de palourdes», de son nom français, est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre. On la déguste aussi parfois dans des pains entiers dont on a retiré la mie.

Image: Boston Globe

Cannibal Sandwich

Autour de Milwaukee, dans le Wisconsin, il existe apparemment un truc nommé le «sandwich cannibale»: de la viande hachée crue mélangée à des oignons crus déposée sur du pain. Leur tartare à eux, si vous voulez. Mais dans un pays où tout ce qui n'est pas cuit à point est considéré comme une infamie, je vous laisse imaginer la réputation de ce sandwich.

reddit

Cuban Sandwich

Une spécialité originaire de Miami, qui associe du jambon, du gruyère (du faux, évidemment), des cornichons et de la moutarde, ce sandwich a des origines controversées: Miami, Tampa ou La Havane.

getty

Oyster cream

Oui, vous avez bien lu. Ce plat est le cauchemar de tous ceux qui n'aiment pas les huîtres (et des autres aussi): des huîtres à la crème, aussi connu sous le nom de «ragoût d'huîtres». Une version plus hardcore de la chaudrée de palourde, réputée pour son «goût de mer prononcé».

reddit

Maryland Stuffed Ham

Du jambon cuit farci de verdure qui ressemble à de l'herbe coupée: cette tradition de Noël du sud du Maryland remonte à plus de 200 ans.

Luther Burger

Ce qui distingue un Luther Burger d'un hamburger classique, c'est le pain. Au lieu du traditionnel pain à hamburger, il est servi dans un... donut. God bless America.

Image: MediaNews Group RM

Cheesesteak

Un sandwich emblématique de Philadelphie, pour ne pas dire une institution, composé de fines tranches de bœuf et de «fromage suisse» ou de provolone. Deux restaurants de la ville, Pat's et Gino's, se livrent une guerre acharnée depuis des années pour déterminer quel est le meilleur.

Image: Archive Photos

Mac'n'cheese

En discutant avec mon beau-père il y a quelques semaines, qui a vécu longtemps en Californie, j'ai découvert avec surprise qu'il ignorait l'existence du Mac'n'cheese. C'est pourtant un pilier de la gastronomie américaine: nos maraconis du chalet version XXXXXL, avec quatre fromages différents et beaucoup, beaucoup de gras. Mais sans la compote de pommes.

Image: Archive Photos

Fried Green Tomatoes

Comme ce pays n'est pas foutu de servir des légumes frais, vous pouvez toujours vous reporter sur ces tomates vertes frites en guise d'accompagnement. Il paraît que c'est délicieux. Enfin... comme tout ce qui est frit, quoi.

Image: E+

Clam Cakes

Les clam cakes, qui ressemblent un peu à des beignets, sont composés de palourdes hachées et d'une pâte frite. C'est un en-cas savoureux et très populaire, en particulier sur la côte Est.

Chicken waffles

Un délice qui associe du poulet frit à une gaufre croustillante et que l'on trouve sur toutes les cartes de petit-déjeuner et de brunch. Certaines chicken waffles sont servies avec le mac'n'cheese submentionné.

Image: The Washington Post

Les âmes sensibles se contenteront de l'agrémenter de beurre et de sirop d'érable.

Image: Hearst Newspapers

Deep dish pizza

A chaque coin des States son style de pizza. Cette variante gargantuesque et intimidante est associée à Chicago. Elle se compose d'une croûte épaisse chargée à ras bord de sauce tomate et de fromage. Un repas «inoubliable», paraît-il. Sur le summerbody, ça, c'est sûr.

Image: Tribune News Service

Ambrosia salad

Une originalité du Midwest. Bien que les ingrédients varient, cette salade mêle traditionnellement de la crème fouettée avec de la noix de coco, des mandarines, de l'ananas et des guimauves colorées.

Image: Tribune News Service

Funeral potatoes

Ce plat porte bien son nom. C'est digne de ce que Susan Mayer pourrait apporter pour un repas post-funérailles dans Desperate Housewives: des pommes de terre (fraîches et coupées en cubes ou en galettes de pommes de terre décongelées), de la crème de soupe au poulet, de la crème aigre, du cheddar râpé et des cornflakes. RIP pauvres petites patates.

Image: iStockphoto

Altoona Pizza

Ça partait d'une bonne intention: une part de pizza innocente garnie de sauce marinara, de poivrons verts et de salami. Sauf que les Pennsylvaniens ont décidé d'y ajouter du fromage américain. Beaucoup de fromage américain.

Shrimp and grits

Ça a l'air bizarre comme ça, mais en réalité, c'est une merveille: ce plat originaire du Sud allie une sorte de polenta avec des crevettes sautées, généralement avec de l'ail et des tomates.

Image: Hearst Newspapers

Frybread

Ancré dans la tradition navajo, le pain frit (oui oui, ces gens-là osent même frire le pain) est servi seul ou avec du bœuf haché, des tomates, de la crème fraîche ou d'autres garnitures typiques sympathiques.

Image: Moment RF

Skyline Chili

D'avis général, le chili de Cincinnati est considéré comme une abomination. Il mêle de la sauce chili à la viande épicée avec de la cannelle, des spaghettis et une dose (très) généreuse de cheddar râpé. La version «five-way» inclut des oignons et des haricots.

reddit

Cobbler

Pour finir sur un peu de douceur, voici le cobbler, une variante du crumble. Les Etats-Unis regorgent de noms rigolos pour qualifier ce dessert aux fruits: le «cobbler», le «crisp», le «crumble», le «buckle» ou encore le «Betty», le «slump» et le «grunt». Selon le Washington Post, c'est parce qu'il n'existe pas de définition consensuelle pour cette catégorie de desserts américains très appréciés.

Image: Moment RF

Key Lime Pie

Enfin, nous concluons sur une merveille entre les merveilles: la Key Lime Pie. Une simple tarte au citron traditionnelle, me direz-vous? Point du tout. Cette tarte est préparée à partir de citrons verts cultivés en Floride, sa garniture est déposée sur une pâte à tarte et recouverte d'une couche de meringue sucrée.

Image: The Washington Post