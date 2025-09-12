ciel couvert11°
20 plats américains qui méritent d'être connus

20 plats américains qui méritent d'être connus

Les Etats-Unis regorgent de spécialités culinaires aussi affriolantes que franchement douteuses. Voici 20 plats dont vous ignoriez peut-être l'existence, certains plus ragoûtants que d'autres, mais qui pourraient vous inspirer. Bon appétit!
12.09.2025, 05:34
Marine Brunner
Marine Brunner
Clam chowder

La «chaudrée de palourdes», de son nom français, est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre. On la déguste aussi parfois dans des pains entiers dont on a retiré la mie.

Duxbury, MA - April 26: A dish called &quot;It&#039;s Not Clam Chowder&quot; at the Winsor House. (Photo by Jonathan Wiggs/The Boston Globe via Getty Images)
Image: Boston Globe

Cannibal Sandwich

Autour de Milwaukee, dans le Wisconsin, il existe apparemment un truc nommé le «sandwich cannibale»: de la viande hachée crue mélangée à des oignons crus déposée sur du pain. Leur tartare à eux, si vous voulez. Mais dans un pays où tout ce qui n'est pas cuit à point est considéré comme une infamie, je vous laisse imaginer la réputation de ce sandwich.

Image
reddit

Cuban Sandwich

Une spécialité originaire de Miami, qui associe du jambon, du gruyère (du faux, évidemment), des cornichons et de la moutarde, ce sandwich a des origines controversées: Miami, Tampa ou La Havane.

Image
getty

Oyster cream

Oui, vous avez bien lu. Ce plat est le cauchemar de tous ceux qui n'aiment pas les huîtres (et des autres aussi): des huîtres à la crème, aussi connu sous le nom de «ragoût d'huîtres». Une version plus hardcore de la chaudrée de palourde, réputée pour son «goût de mer prononcé».

Image
reddit

Maryland Stuffed Ham

Du jambon cuit farci de verdure qui ressemble à de l'herbe coupée: cette tradition de Noël du sud du Maryland remonte à plus de 200 ans.

Image

Luther Burger

Ce qui distingue un Luther Burger d'un hamburger classique, c'est le pain. Au lieu du traditionnel pain à hamburger, il est servi dans un... donut. God bless America.

Portrait of a Deitsch Eck &#039;Luther&#039; burger in the restaurant in preparation for the Taste of Hamburg-er Festival. Photo by Lauren A. Little (Photo By Lauren A. Little/MediaNews Group/Reading ...
Image: MediaNews Group RM

Cheesesteak

Un sandwich emblématique de Philadelphie, pour ne pas dire une institution, composé de fines tranches de bœuf et de «fromage suisse» ou de provolone. Deux restaurants de la ville, Pat's et Gino's, se livrent une guerre acharnée depuis des années pour déterminer quel est le meilleur.

Close-up of cheesesteak with French fries at Grounds restaurant, Murphys, California, August 2, 2025. (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images)
Image: Archive Photos

L'histoire de cette rivalité, ici.

Un fromage suisse crée la panique dans la présidentielle américaine

Mac'n'cheese

En discutant avec mon beau-père il y a quelques semaines, qui a vécu longtemps en Californie, j'ai découvert avec surprise qu'il ignorait l'existence du Mac'n'cheese. C'est pourtant un pilier de la gastronomie américaine: nos maraconis du chalet version XXXXXL, avec quatre fromages différents et beaucoup, beaucoup de gras. Mais sans la compote de pommes.

Close-up of plate of Peruvian macaroni and cheese with bacon, with man&#039;s hands visible in background, at Parada restaurant in Walnut Creek, California, March 4, 2021. (Photo by Smith Collection/G ...
Image: Archive Photos

Fried Green Tomatoes

Comme ce pays n'est pas foutu de servir des légumes frais, vous pouvez toujours vous reporter sur ces tomates vertes frites en guise d'accompagnement. Il paraît que c'est délicieux. Enfin... comme tout ce qui est frit, quoi.

Fried Green Tomatoes on a Cooling Rack
Image: E+

Clam Cakes

Les clam cakes, qui ressemblent un peu à des beignets, sont composés de palourdes hachées et d'une pâte frite. C'est un en-cas savoureux et très populaire, en particulier sur la côte Est.

Image

Chicken waffles

Un délice qui associe du poulet frit à une gaufre croustillante et que l'on trouve sur toutes les cartes de petit-déjeuner et de brunch. Certaines chicken waffles sont servies avec le mac'n'cheese submentionné.

WASHINGTON, DC - AUGUST 29: &quot;Southern Fried Chicken &amp; Waffle&quot; Fried chicken and a waffle, served with a side of a seven cheese macaroni, green beans, and maple syrup at Founding Farmer ...
Image: The Washington Post

Les âmes sensibles se contenteront de l'agrémenter de beurre et de sirop d'érable.

Fried chicken and waffles at Gracie&#039;s Luncheonette on Main Street Wednesday Nov. 30, 2016 in Leeds, NY. (Photo by John Carl D&#039;Annibale /Albany Times Union via Getty Images)
Image: Hearst Newspapers

Deep dish pizza

A chaque coin des States son style de pizza. Cette variante gargantuesque et intimidante est associée à Chicago. Elle se compose d'une croûte épaisse chargée à ras bord de sauce tomate et de fromage. Un repas «inoubliable», paraît-il. Sur le summerbody, ça, c'est sûr.

Il Baretto Italian Cuisine in Plantation offers traditional Italian dishes, thin-crust pizza and Chicago-style deep dish pizza. (Mike Stocker/Sun Sentinel/Tribune News Service via Getty Images)
Image: Tribune News Service

Ambrosia salad

Une originalité du Midwest. Bien que les ingrédients varient, cette salade mêle traditionnellement de la crème fouettée avec de la noix de coco, des mandarines, de l'ananas et des guimauves colorées.

This Thanksgiving, include holiday side dishes like Ambrosia Salad. (Bart Ah You/Modesto Bee/Tribune News Service via Getty Images)
Image: Tribune News Service

Funeral potatoes

Ce plat porte bien son nom. C'est digne de ce que Susan Mayer pourrait apporter pour un repas post-funérailles dans Desperate Housewives: des pommes de terre (fraîches et coupées en cubes ou en galettes de pommes de terre décongelées), de la crème de soupe au poulet, de la crème aigre, du cheddar râpé et des cornflakes. RIP pauvres petites patates.

Homemade Potato Casserole
Image: iStockphoto

Altoona Pizza

Ça partait d'une bonne intention: une part de pizza innocente garnie de sauce marinara, de poivrons verts et de salami. Sauf que les Pennsylvaniens ont décidé d'y ajouter du fromage américain. Beaucoup de fromage américain.

Image

Shrimp and grits

Ça a l'air bizarre comme ça, mais en réalité, c'est une merveille: ce plat originaire du Sud allie une sorte de polenta avec des crevettes sautées, généralement avec de l'ail et des tomates.

Shrimp and cheesey grits with a corn muffin at Chris&#039;s Southern Connection on Madison Ave. on Wednesday, Nov. 13, 2019 in Albany, N.Y. (Photo by Lori Van Buren/Albany Times Union via Getty Images ...
Image: Hearst Newspapers

Frybread

Ancré dans la tradition navajo, le pain frit (oui oui, ces gens-là osent même frire le pain) est servi seul ou avec du bœuf haché, des tomates, de la crème fraîche ou d'autres garnitures typiques sympathiques.

Navajo Fry Bread or Indian Taco or Navajo Pizza, traditional Navajo dish made with simple ingredients.
Image: Moment RF

Skyline Chili

D'avis général, le chili de Cincinnati est considéré comme une abomination. Il mêle de la sauce chili à la viande épicée avec de la cannelle, des spaghettis et une dose (très) généreuse de cheddar râpé. La version «five-way» inclut des oignons et des haricots.

Image
reddit

Cobbler

Pour finir sur un peu de douceur, voici le cobbler, une variante du crumble. Les Etats-Unis regorgent de noms rigolos pour qualifier ce dessert aux fruits: le «cobbler», le «crisp», le «crumble», le «buckle» ou encore le «Betty», le «slump» et le «grunt». Selon le Washington Post, c'est parce qu'il n'existe pas de définition consensuelle pour cette catégorie de desserts américains très appréciés.

Apple Crumble, also called Apple Crisp is a popular dessert especially during Autumn when apples are plentiful. The main ingredients are apples, butter, sugar, flour, cinnamon. nutmeg and oats.
Image: Moment RF

Key Lime Pie

Enfin, nous concluons sur une merveille entre les merveilles: la Key Lime Pie. Une simple tarte au citron traditionnelle, me direz-vous? Point du tout. Cette tarte est préparée à partir de citrons verts cultivés en Floride, sa garniture est déposée sur une pâte à tarte et recouverte d'une couche de meringue sucrée.

WASHINGTON, DC - JULY17: Key lime pie at Joe&#039;s Seafood, Prime Steak &amp; Stone Crab photographed in Washington, DC on July 17, 2024. (Photo by Deb Lindsey for The Washington Post via Getty Image ...
Image: The Washington Post
