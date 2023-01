L’arnaqueuse Anna Sorokin prépare une télé-réalité (avec Elon Musk?)

Anna Sorokin est devenue célèbre grâce à la série Netflix Inventing Anna. L'arnaqueuse assignée à résidence prévoit désormais sa propre apparition sur le petit écran. Dans une télé-réalité, elle veut parler à des célébrités de différents sujets, mais surtout d'elle-même.

L'escroc Anna Sorokin, incarnée par Julia Garner dans la série Inventing Anna sur Netflix, serait en train de préparer son propre show pour la télévision. Selon plusieurs médias, dont The Guardian, elle travaille sur une émission de télé-réalité qui se déroulerait dans son appartement de Manhattan. Dans cette télé-réalité, elle veut inviter des célébrités à dîner chez elle pour parler principalement... d'elle.

Anna Sorokin a effectivement peu de choix de décor pour l'intrigue. Elle est actuellement assignée à résidence avec un bracelet électronique à la cheville. La jeune femme de 32 ans a déjà purgé une condamnation en 2019 pour escroquerie. Une décision est toujours en suspens quant à savoir si elle sera extradée vers l'Allemagne. Elle possède la nationalité allemande.

Baptisée Delvey's Dinner Club, la télé-réalité utilise le pseudonyme de l'actrice d'origine russe. Dans celui-ci, célébrités, hommes d'affaires et personnalités du show-business sont conviés à dîner ensemble. La série sera produite par la société Butternut. Les sujets devraient être le passé de l'arnaqueuse, son imposture et son séjour en résidence surveillée.

«Il n'y a rien de tel que de réunir un groupe d'amis pour partager des histoires de vie et profiter d'une excellente expérience culinaire» Anna Sorokin dans un communiqué de presse

La fausse héritière a bien compris que pour continuer d'être dans la lumière, elle devait surfer sur son succès. Elle ajoute avec un aplomb: «Je suis reconnaissante d'avoir l'opportunité de travailler avec Wheelhouse et Butternut pour apporter ma vision à un public plus large et donner un aperçu de la vraie Anna Delvey.» Ne pas hésiter de parler de soi-même à la troisième personne pour se vendre.

Qui dînera avec Anna Sorokin?

Elle a déclaré à Page Six que les invités comprenaient le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, Madonna et Elon Musk. Rien que ça. Mais elle souhaite également rencontrer le PDG de Crypto actuellement incarcéré, Sam Bankman-Fried, et différents artistes.

«On dit souvent que la meilleure façon d'apprendre à connaître quelqu'un est de partager un repas avec lui,» a déclaré la productrice Courtney White dans le même communiqué de presse. «Nous mourons tous d'envie de savoir qui est vraiment Anna. 'Delvey's Dinner Club' révèle la vraie femme derrière tout ce que nous avons lu et vu sur Anna. Elle raconte son histoire avec ses propres mots et nous pensons qu'elle a répondu aux attentes des téléspectateurs.»

275 000 francs de fraude

En utilisant le pseudo Anna Delvey, Anna Sorokin a réussi à s'offrir des services sans jamais les payer pour une valeur de 275 000 francs de 2013 à 2017. Elle a été arrêtée pour fraude puis relâchée pour être de nouveau arrêtée quelques semaines plus tard: son visa pour les Etats-Unis était expiré. Entre-temps, l'Allemande d'origine russe devait être expulsée vers Francfort, mais ses avocats ont réussi à l'empêcher de monter dans l'avion à la dernière minute au printemps 2022.