Pierre, 21 ans, et Julien, 24 ans: les deux Académiciens ont tout donné pour leur grand soir. image: dr

Et le grand gagnant de la Star Academy est...

Après trois mois d'aventure, le verdict est tombé. Pierre a été choisi par le public et remporte cette saison de la Star Academy.

Plus de «Divertissement»

Star Academy 2023, c'est fini! Samedi soir, Pierre a remporté la victoire, en empochant au passage un joli trophée, un contrat avec la maison de disques Sony Music, ainsi qu'un chèque de 100 000 euros.

Pierre a arraché la victoire. image: dr

Des duos de qualité

Au départ, ils étaient 13 candidats à rêver de succéder à Anisha Jo (la gagnante de la saison 2022). Après trois mois d'aventure, ils n'étaient plus que deux à défendre leurs couleurs devant un public galvanisé.

Malgré une ultime semaine sous haute pression, Pierre et Julien nous ont offert ce samedi des duos passionnés. Si les candidats ont parfois manqué de justesse (oui, on est un peu exigeant), l'émotion, elle, était bel et bien au rendez-vous. Ils ont dans tous les cas honoré la présence des prestigieux invités - notamment Patrick Fiori, Dadju, Tayc, et bien entendu la marraine de la saison Vitaa, qui détient «le record des visites au château», où elle a même suivi des cours de sport.

Un «merde» qui restera dans les annales

C'est à Julien qu'incombait la lourde tâche de s'illustrer sur le titre Que tu reviennes avec l'une des précieuses voix de Notre-Dame de Paris, Patrick Fiori. Un défi joliment relevé, bien que l'on aurait apprécié qu'une plus tendre complicité se fût établie entre les deux performeurs. Celle-ci s'est largement créée (et de façon très drôle) sur le titre d'anthologie Le temps des cathédrales, qui a requis du coffre...et une bonne dose d'entrainement pour le protégé d'Uzos. En coulisses déjà, ce dernier peinait sur une livrée de notes haut perchées, qu'il avait bien de la peine à atteindre. En plein live, ce n'était pas mieux: Julien n'a pas pu dégorger cette note impossible. Se rendant compte qu'il déraillait, il a spontanément lâché un gros:

Il est foutu le temps des CathédraAaAales 👽... «Oh, merde!»

La fausse note n'a pas trop dérouté Julien, qui a continué à chanter, mais a énormément amusé la galerie.

L'on a savouré le joli message de la star de 54 ans, qui a souligné la «gentillesse profonde» qui se dégageait des Académiciens cette année.

Vitaa, Pierre et Julien nous on fait frissonner sur le titre Je n'oublie pas. La simplicité de la scénographie a permis de faire la place belle à une palpable émotion.

Pierre a marqué de gros points à travers sa rétrospective vocale, avec de belles envolées sur les titres Shallow, Avant tout, et Pour que tu m'aimes encore.

Le «putsch» de Dadju

La plus grosse surprise de la soirée est venue lorsque la nouvelle génération a investi le plateau, soit les utra-populaires Tayc et Dadju.

En effet, un vrai coup de tonnerre a momentanément chamboulé le programme: au moment de sa performance, Dajdu a stoppé Pierre d'un coup, et a lancé aux ingé son:

«Attends, attends! Coupe, coupe, coupe! Stop! Je vais tout casser aujourd'hui»

Dadju s'adressant à Pierre: «Je sais que tu as passé une semaine à répéter "Compliqué", parce que c'était ce qui était prévu. Mais parfois, je mens. Ce que j'ai envie, c'est de me faire plaisir à moi»

«Et aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'on chante du Dadju, j'ai envie qu'on chante du Pierre»

Pierre, visiblement complètement abasourdi, s'est donc mis à sa guitare pour interpréter sa propre chanson composée pour l'audition. «Je l'ai apprise cette semaine», a soufflé encore Dajdu, lançant un regard d'excuse à Nikos pour ce coup de théâtre. Pierre était au bord de l'apoplexie...et nous aussi! Les anciens candidats, également retournés, ont rejoint le plateau pour entonner ce son qui cartonne déjà auprès des fans de l'émission.

Au final, la performance surprise nous a presque tiré des larmes. Sacré Dadju!

«On est sur un gros, gros son!» Dadju, qui hype Pierre à sa façon.

Le grand gagnant repart donc avec un chèque bien fourni, soit 100 000 euros. Il ne pourra cependant pas en disposer à sa guise - il se doit en effet d'investir le replet butin dans la production de son futur album.

Au moment de prononcer ses remerciements, Pierre n'était toujours pas «redescendu». Un peu sonné par la victoire, il a déclaré d'une voix blanche:

«Cette victoire, elle est à tout le monde. Je ne pourrai jamais oublier tout ce qu'on a vécu. On a tous gagné finalement, et ça c'est beau» Pierre, un peu sonné .

Comme d'hab', les juges en pleurs...

Cette saison, on a aussi vu: Taylor Swift à la Star Ac'? TF1 répond

Isabelle Adjani s'en prend plein la tête à la Star Ac'

Vidéo: watson

Des papas tristes qui emmènent leur fille en concert