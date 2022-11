Pas de budget pour des tasses chez TF1: le pauvre Alain Chabat a dû écrire «late» sur son vieux mug Burger Quiz. C'est super. Image: capture d'écran Twitter

C'est partiii! Alain Chabat débarque ce soir avec son late show

Dès ce lundi 21 novembre, les téléspectateurs ont rendez-vous sur TF1 à 22h55 avec Alain Chabat et son late show pour dix épisodes qui s'annoncent aussi savoureux qu'un saucisson corse.

Arrêtez tout! C'est plus ou moins maintenant. «This is now», comme le dirait un présentateur télé américain. Et c'est justement dans la peau d'un présentateur de late show à l'américaine que se glisse le génial Alain Chabat dès ce lundi 21 novembre à 22h55 sur TF1, dans une émission intitulée sobrement Le Late avec Alain Chabat, dans laquelle on retrouvera ce soir notamment Jean Dujardin. Les 45 premières secondes ont été dévoilées:

Vidéo: twitter

Un divertissement teasé sur le site de TF1 (oui, on fait un peu de pub pour cette petite chaîne locale) avec le ton caractéristique du comédien: «Dans Le Late avec Alain Chabat, retrouvez des jeux, des fausses pubs, du stand up, des lives musicaux et des entretiens avec toutes les personnalités du monde du spectacle! Enfin, peut-être pas toutes mais franchement une bonne partie. En même temps, sur 10 émissions, on n’aurait pas eu le temps de les avoir toutes ou alors genre 4 secondes chacune, mais ça n’aurait arrangé personne».

Il s'était moqué du roi Charles III pour annoncer son émission👇

Vidéo: watson

De nombreuses personnalités «mais pas toutes» se donneront ainsi rendez-vous tous les soirs de la semaine dans la petite lucarne. On peut citer notamment Angèle, Jamel Debbouze, Guillaume Canet, Marina Foïs, Jean-Paul Rouve, Monica Bellucci, Orelsan... Bref, que du beau monde pour nous tenir éveillés devant la télé jusqu'à pas d'heure. On a hâte.