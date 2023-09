L'Américaine a donné de sa personne durant la performance de Shakira. captures d'écran

Taylor Swift se déchaîne sur Shakira

Shakira a offert un medley de ses meilleurs tubes lors des MTV VMA. Une prestation qui a semblé beaucoup plaire à Taylor Swift. L'Américaine s'est époumonée en dansant sur les tubes de la chanteuse latine.

La Colombienne fait danser tout le monde, même les stars. Lors des MTV Video Music Awards, la nuit dernière, Shakira a chanté un medley de ses plus grands tubes avant de se voir remettre le prix honorifique du MTV Michael Jackson Video Vanguard Award. Et il y en a une qui a manifestement beaucoup apprécié le spectacle.

Chantant, dansant, applaudissant, acclamant, se déchaînant sur Whenever, Wherever, Objection (Tango), She Wolf ou encore Hips Don't Lie de Shakira, Taylor Swift s'est fait remarquer. La caméra braquée sur elle, sa joie de vivre et son admiration pour la prestation de la chanteuse latina ont manifestement touché les téléspectateurs, qui l'ont fait savoir sur X (Twitter).

Véritable pile électrique, Taylor Swift a aussi donné de sa personne sur les prestations d'autres artistes au cours de la soirée.

La joie de la chanteuse américaine de 33 ans fait particulièrement plaisir à voir, contrairement à d'autres stars qui affichent parfois ouvertement leur hostilité lors de soirées de remise de prix.

Taylor Swift a par ailleurs remporté neuf récompenses (sur onze nominations) lors de cette cérémonie qui se tenait dans le New Jersey.

