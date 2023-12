99 raisons de détester Taylor Swift

Comment Poutine instrumentalise Taylor Swift et CR7

Et c'est détestable.

A 50 ans, ce sera Jennifer Aniston en plus cool.

En plus, elle sait cuisiner.

Et à vider le lave-vaisselle.

Ses galères sont plus élégantes que vos victoires.

Taylor, elle répond «super bien et toi?» quand vous lui demandez si ça va.

Et de recevoir à chaque fois le bonus à Noël.

(Et vous aussi.)

Son compost fait plus envie que votre vie sentimentale.

Ses enfants sont forcément polis et disent bonjour.

Et va courir tous les matins.

Parce qu'en Suisse, on déteste ceux s'en sortent significativement mieux que nous.

Le Consentement, un drame glauque qui se mue en film d'horreur

Phénomène de librairie en 2020, Le consentement sort sur nos écrans. Vanessa, 14 ans, est manipulée par un charismatique prédateur sexuel de 50 ans. Un drame glauque aux allures de film d'horreur angoissant, qui pourrait servir de marqueur pour toute une génération.

Jouer à se faire peur, c'est vieux comme le monde. Et les pires monstres ne sont pas toujours ceux qu'on imagine au fond des placards, mais qui se profilent en pleine lumière. Dans le monde réel, les manipulateurs, prédateurs et autres pédophiles sont bien réels et vous risquez peut-être un jour d'être leur proie. C'est le sujet du film Le consentement.