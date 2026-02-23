Les 19 pires flops vestimentaires des Bafta 2026

Les Bafta 2026 ont vu défiler quelques looks charmants... et d'autres beaucoup beaucoup moins heureux. Coupes hasardeuses, tissus criards, dérapages et overdose de froufrous à en donner mal au ventre: voici la preuve en images que, sur tapis rouge, le moche n'a parfois pas de limites.

Pegah Pourmand

Avant qu'une célébrité ne s'élance au-devant des photographes, un membre avisé de son staff devrait toujours pouvoir s'interposer.

Image: FilmMagic

Manifestement, l'actrice et créatrice de mode (je pèse mes mots) Pegah Pourmand ne peut pas compter sur ce type de bienveillance.

Maya Rudolph

Ne jugez pas! Maya Rudolph a peut-être fabriqué sa robe elle-même.

Image: FilmMagic

Aimee Lou Wood

Quelqu'un chez Emilia Wickstead, créatrice néo-zélandaise, s'est dit que la bretelle qui tombe négligemment sur l'épaule, c'était «joli».

Image: FilmMagic

Jessie Ware

Un spécimen parfait de rideaux décrochés en urgence avant la cérémonie.

Image: FilmMagic

Maura Higgins

Image: FilmMagic

La vedette de télé-réalité irlandaise a peut-être un peu trop kiffé Hurluvent et la vibe de Margot Robbie pour la promotion du drame victorien.

Jessie Buckley

Du côté de l'actrice Jessie Buckley, on se croirait plutôt chez Jules César. Sous acide.

Image: FilmMagic

Wunmi Mosaku

D'ailleurs, elle s'est donné le mot avec sa consœur Wunmi Mosaku. Un remake pop de Gladiator pour 2026, qui sait?

Image: FilmMagic

Erin Doherty

Erin Doherty a peut-être fait un clin d'œil au costume de sorcière qu'on s'est toutes fabriqué pour Halloween quand on avait sept ou huit ans. Manque plus que le balai.

Image: FilmMagic

EJAE

Ça tombe bien, la chanteuse EJAE a apporté un plumeau. Très commode pour passer la poussière d'un coup de fessier.

Image: FilmMagic

Rei Ami

Difficile de dire à quoi ressemble cette création, si ce n'est un coquillage malade.

Image: FilmMagic

Kirsten Dunst

Et là, une superbe robe en hommage aux trompes de Fallope.

Image: FilmMagic

Hannah Van der Westhuyzen

On ne vous dira jamais assez de LAISSER LES RIDEAUX DE GRAND-MAMAN LÀ OÙ ILS SONT, BORDEL.

Image: FilmMagic

Chloé Zhao

Mes yeux saignent.

Image: FilmMagic

Gugu Mbatha-Raw

Pendant que beaucoup en font trop, d'autres, clairement pas assez. On dirait que Gugu Mbatha-Raw a été interrompue en chemin vers sa Piña colada sur une plage de Cancún.

Image: FilmMagic

Jenna Coleman

«U tried», dit un célèbre mème.

Image: FilmMagic

Audrey Nuna

Quand on disait en certains en faisaient trop... définition.

Image: FilmMagic

Archie Madekwe

C'est quoi cette tentative de col, exactement? Un hommage raté à Marie Stuart?

Image: FilmMagic

Ou peut-être à Elizabeth 1ère...

Cat Burn

Au moins, Archie Madekwe a tenté un truc. Contrairement à Cat Burn, qui a sorti l'uniforme de ces lundis tristes où l'on n’a aucune idée de comment se saper pour retourner bosser. Bref, pas une tenue pour aller claquer la bise au prince William.

Image: FilmMagic

Kathryn Ferguson

Et enfin, on finit sur une réminiscence parfaitement affreuse du pire des années 2000: la robe pantalon. On en a des frissons.

Image: FilmMagic

