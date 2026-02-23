Les 19 pires flops vestimentaires des Bafta 2026
Pegah Pourmand
Avant qu'une célébrité ne s'élance au-devant des photographes, un membre avisé de son staff devrait toujours pouvoir s'interposer.
Manifestement, l'actrice et créatrice de mode (je pèse mes mots) Pegah Pourmand ne peut pas compter sur ce type de bienveillance.
Maya Rudolph
Ne jugez pas! Maya Rudolph a peut-être fabriqué sa robe elle-même.
Aimee Lou Wood
Quelqu'un chez Emilia Wickstead, créatrice néo-zélandaise, s'est dit que la bretelle qui tombe négligemment sur l'épaule, c'était «joli».
Jessie Ware
Un spécimen parfait de rideaux décrochés en urgence avant la cérémonie.
Maura Higgins
La vedette de télé-réalité irlandaise a peut-être un peu trop kiffé Hurluvent et la vibe de Margot Robbie pour la promotion du drame victorien.
Jessie Buckley
Du côté de l'actrice Jessie Buckley, on se croirait plutôt chez Jules César. Sous acide.
Wunmi Mosaku
D'ailleurs, elle s'est donné le mot avec sa consœur Wunmi Mosaku. Un remake pop de Gladiator pour 2026, qui sait?
Erin Doherty
Erin Doherty a peut-être fait un clin d'œil au costume de sorcière qu'on s'est toutes fabriqué pour Halloween quand on avait sept ou huit ans. Manque plus que le balai.
EJAE
Ça tombe bien, la chanteuse EJAE a apporté un plumeau. Très commode pour passer la poussière d'un coup de fessier.
Rei Ami
Difficile de dire à quoi ressemble cette création, si ce n'est un coquillage malade.
Kirsten Dunst
Et là, une superbe robe en hommage aux trompes de Fallope.
Hannah Van der Westhuyzen
On ne vous dira jamais assez de LAISSER LES RIDEAUX DE GRAND-MAMAN LÀ OÙ ILS SONT, BORDEL.
Chloé Zhao
Mes yeux saignent.
Gugu Mbatha-Raw
Pendant que beaucoup en font trop, d'autres, clairement pas assez. On dirait que Gugu Mbatha-Raw a été interrompue en chemin vers sa Piña colada sur une plage de Cancún.
Jenna Coleman
«U tried», dit un célèbre mème.
Audrey Nuna
Quand on disait en certains en faisaient trop... définition.
Archie Madekwe
C'est quoi cette tentative de col, exactement? Un hommage raté à Marie Stuart?
Ou peut-être à Elizabeth 1ère...
Cat Burn
Au moins, Archie Madekwe a tenté un truc. Contrairement à Cat Burn, qui a sorti l'uniforme de ces lundis tristes où l'on n’a aucune idée de comment se saper pour retourner bosser. Bref, pas une tenue pour aller claquer la bise au prince William.
Kathryn Ferguson
Et enfin, on finit sur une réminiscence parfaitement affreuse du pire des années 2000: la robe pantalon. On en a des frissons.
(mbr)