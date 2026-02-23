en partie ensoleillé13°
Les 19 pires flops vestimentaires des Bafta 2026

Les 19 pires flops vestimentaires des Bafta 2026

Les Bafta 2026 ont vu défiler quelques looks charmants... et d'autres beaucoup beaucoup moins heureux. Coupes hasardeuses, tissus criards, dérapages et overdose de froufrous à en donner mal au ventre: voici la preuve en images que, sur tapis rouge, le moche n'a parfois pas de limites.
23.02.2026, 11:5623.02.2026, 11:56

Pegah Pourmand

Avant qu'une célébrité ne s'élance au-devant des photographes, un membre avisé de son staff devrait toujours pouvoir s'interposer.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Manifestement, l'actrice et créatrice de mode (je pèse mes mots) Pegah Pourmand ne peut pas compter sur ce type de bienveillance.

Maya Rudolph

Ne jugez pas! Maya Rudolph a peut-être fabriqué sa robe elle-même.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Aimee Lou Wood

Quelqu'un chez Emilia Wickstead, créatrice néo-zélandaise, s'est dit que la bretelle qui tombe négligemment sur l'épaule, c'était «joli».

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Jessie Ware

Un spécimen parfait de rideaux décrochés en urgence avant la cérémonie.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Maura Higgins

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic

La vedette de télé-réalité irlandaise a peut-être un peu trop kiffé Hurluvent et la vibe de Margot Robbie pour la promotion du drame victorien.

On a vu la nouvelle romance toxique sous acide avec Margot Robbie

Jessie Buckley

Du côté de l'actrice Jessie Buckley, on se croirait plutôt chez Jules César. Sous acide.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Wunmi Mosaku

D'ailleurs, elle s'est donné le mot avec sa consœur Wunmi Mosaku. Un remake pop de Gladiator pour 2026, qui sait?

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Erin Doherty

Erin Doherty a peut-être fait un clin d'œil au costume de sorcière qu'on s'est toutes fabriqué pour Halloween quand on avait sept ou huit ans. Manque plus que le balai.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic

EJAE

Ça tombe bien, la chanteuse EJAE a apporté un plumeau. Très commode pour passer la poussière d'un coup de fessier.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Rei Ami

Difficile de dire à quoi ressemble cette création, si ce n'est un coquillage malade.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Kirsten Dunst

Et là, une superbe robe en hommage aux trompes de Fallope.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Hannah Van der Westhuyzen

On ne vous dira jamais assez de LAISSER LES RIDEAUX DE GRAND-MAMAN LÀ OÙ ILS SONT, BORDEL.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Chloé Zhao

Mes yeux saignent.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Gugu Mbatha-Raw

Pendant que beaucoup en font trop, d'autres, clairement pas assez. On dirait que Gugu Mbatha-Raw a été interrompue en chemin vers sa Piña colada sur une plage de Cancún.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Jenna Coleman

«U tried», dit un célèbre mème.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Audrey Nuna

Quand on disait en certains en faisaient trop... définition.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Archie Madekwe

C'est quoi cette tentative de col, exactement? Un hommage raté à Marie Stuart?

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Ou peut-être à Elizabeth 1ère...

Image

Cat Burn

Au moins, Archie Madekwe a tenté un truc. Contrairement à Cat Burn, qui a sorti l'uniforme de ces lundis tristes où l'on n’a aucune idée de comment se saper pour retourner bosser. Bref, pas une tenue pour aller claquer la bise au prince William.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic
Polémique raciste, grands gagnants: le récap des Bafta

Kathryn Ferguson

Et enfin, on finit sur une réminiscence parfaitement affreuse du pire des années 2000: la robe pantalon. On en a des frissons.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Gugu Mbatha-Raw attends the 2026 EE BAFTA Film Awards at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/FilmMagic)
Image: FilmMagic

(mbr)

