Taylor Swift à Zurich: pourquoi Travis Kelce n'est pas en Suisse

Taylor Swift à Zurich: pourquoi son amoureux n'est pas en Suisse?

Mardi soir au Letzigrund, on a pu apercevoir Roger Federer (qui a eu droit à son selfie). En revanche, aucune trace de l'amoureux baraqué, alors qu'il avait fait le beau gosse à Londres et à Amsterdam quelques jours plus tôt.

Qui dit Taylor Swift, dit Travis Kelce. C'est comme ça. La star de la pop et celle du ballon ovale américain sont amoureuses et ne se quittent manifestement qu'en cas d'extrême urgence. Etant donné qu'en ce moment la trentenaire a un agenda un poil plus chargé que son doudou, c'est à lui de se glisser dans les bagages de Madame, depuis la reprise de l'interminable Eras Tour.

Et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'enferme jamais dans leur chambre d'hôtel pendant les trois longues heures de concert. Qu'il crache une larme dans les tribunes VIP ou se rue sur scène pour participer au show, Travis Kelce met toujours l'émotion à la pâte.

Il y a une dizaine de jours, l'armoire à glace des Kansas City Chiefs a profité d'un gros stop à Londres pour enfiler queue-de-pie et haut-de-forme. C'était son idée, même si tout est parti d'une boutade. Au micro de son podcast New Heights, il expliquera ensuite comment sa célèbre douce a réagi.

«Serais-tu sérieusement prêt à faire quelque chose comme ça?»

Un moment unique qui a rendu l'escale de Wembley mémorable pour les dizaines de milliers de Swifties britanniques.

Les larmes d'Amsterdam

Mais, la plupart du temps, Travis Kelce se contente de shaker son booty dans les tribunes, souvent accompagné d'un cheptel de stars et parfois accroché à quelques branches de l'un des deux arbres généalogiques, la maman de Taylor et son frangin Jason en tête. C'est d'ailleurs avec ce dernier qu'il a assisté aux trois concerts de Swift à la Johan Cruijff Arena d'Amsterdam, la semaine dernière.

Si le costume de lumière était resté au placard, Travis a dégainé les larmes, pile au moment du célèbre medley de son amoureuse, composé des tubes Mary’s Song, So High School et Everything Has Changed. Au point que son frère est venu le consoler quelques secondes plus tard.

En tout cas, y a Federer

Bref, un véritable nid de stars et d'émotions qu'on était en droit d'attendre à Zurich, mardi soir, à l'occasion du tout premier concert de Taylor Swift en Suisse. Mister Travis Kelce sera-t-il dans les tribunes? Dans les loges? Sur scène? Aux fraises dans la foule? Durant le show, alors que Kelce restait introuvable, les Swifties les plus attentifs n'ont pas manqué la présence de notre héros, à nous, au beau milieu du brasier.

Oui, Roger Federer, accompagné de sa femme Mirka, tout sourire et les bras lacérés de bracelets made in Taylor Swift.

Le lendemain, bien remis de ses émotions, il publiera son selfie;)

Au réveil, mercredi matin, on scrute alors les réseaux sociaux, histoire de chasser la moindre image floue ou vidéo tremblotante de Travis Kelce en larmes. Pour dire, on a même jeté un œil aux tabloïds américains, jamais en retard lorsqu'il s'agit de raconter les à-côtés croustillants des concerts de l'artiste la plus rentable de la planète. Chou blanc. Rien. Nada.

Il nous restait donc comme unique piste, l'agenda personnel du sportif, pour expliquer l'inexplicable: pourquoi diable Travis Kelce a-t-il boudé la Suisse, alors qu'il a fait bruyamment le malin à Londres et aux Pays-Bas? Alors qu'on était prêt à l'insulter copieusement à haute voix pour signaler ce snobisme, un étrange tournoi viendra lever le voile sur cette absence impardonnable. Autant vous dire tout de suite qu'il ne sera pas non plus à Zurich mercredi soir, pour le deuxième concert de son amoureuse.

Pourquoi? Parce que Travis Kelce fait du golf. Oui. Voilà. Le chouchou de Taylor Swift préfère taper dans une balle que de visiter Zurich.

Du 10 au 14 juillet, une pluie de stars fera trembler le green du lac Tahoe, à l'occasion de l'American Century Championship. La 35e édition de ce tournoi des célébrités de la planète sport accueillera donc notamment Travis et Jason Kelce. De quoi zapper les deux dates de Taylor Swift à Zurich, mais également les deux suivantes à Milan, les 13 et 14 juillet. Sans rancune, l'ami. (Ou presque.)

Sera-t-il de retour auprès de l'amour de sa vie, la semaine prochaine, pour les sept dates prévues en Allemagne? Mystère.