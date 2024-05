Taylor Swift contre Billie Eilish: qui est en tête du Billboard?

Les deux bulldozers de la pop se sont livrés une guerre sanglante pendant une semaine. image: taylorswift.com et getty, montage: watson

Taylor Swift face à Billie Eilish: qui a gagné la guerre des ventes?

Après une semaine de lutte acharnée (ressenti six siècles), on sait enfin si la milliardaire a conservé la pole position du prestigieux classement Billboard 200. La fin d'une première bataille annonciatrice d'une guerre sans fin.

Depuis la sortie du troisième album de Billie Eilish, Hit Me Hard And Soft, le 17 mai dernier, une guerre fait rage au sommet des charts, sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Alors que Taylor Swift n'a plus quitté le sommet depuis qu'elle a balancé son double nouvel album, il y a un bon mois, tous les coups sont permis pour dominer le Billboard 200, hit-parade hebdomadaire des meilleures ventes d'albums, sur tout le territoire américain et toutes catégories confondues.

Un duel durant lequel les deux géantes de la pop n'ont pas lésiné sur les munitions. Comme nous vous en parlions ce week-end, Billie et Taylor ont passé la semaine à sortir des inédits, des remix et des vinyles exclusifs. Une tactique censée gonfler à la fois leur porte-monnaie, mais surtout les chiffres de vente.

Etre une star, c'est bien. Devenir la plus grande par tous les moyens, c'est mieux.

Pour vous donner un petit exemple, le 17 mai, jour de sortie de l'album de la Californienne de 22 ans, Swift a publié trois éditions numériques exclusives de son album, disponibles à la vente uniquement pendant 24 heures. Les fans de Billie Eilish ont ainsi accusé la milliardaire de la musique d'avoir sciemment perturbé le décollage de Hit Me Hard And Soft.

Si l'ego des deux artistes (et celui de leur fanbase) mène la guerre, l'enjeu économique est colossal. Si bien que Billie et Taylor se sont querellées à coups de produits dérivés pendant sept jours, sans le moindre cessez-le-feu.

Verdict?

Lundi matin, Billboard a ainsi rompu un suspens insoutenable. Avec l'équivalent de 378 000 unités d'albums vendus, la petite amie de Travis Kelce s'offre une cinquième semaine sur le toit du monde. C'est 39 000 petits exemplaires de plus que son adversaire, même si avec 339 000 unités, Billie Eilish n'avait jamais fait mieux de toute sa carrière. Par la même occasion, Swift bat son propre record, puisque c'est sa 74e semaine sur la première marche du podium du Billboard 200.

Le site spécialisé précise tout de même que ce sont les inédits tirés en rafales depuis le 17 mai qui ont permis de faire enfler la jauge de Taylor Swift.

Son premier gain hebdomadaire a été réalisé à la sortie de six nouvelles variantes de téléchargement de l'album numérique et d'une nouvelle variante CD. Avec, aussi, le réapprovisionnement des stocks de quatre éditions CD de luxe et de l'édition CD dédicacée de l'album. Tous vendus exclusivement sur la boutique en ligne de Taylor Swift. Billboard, sur son site

D'ailleurs, c'est quoi une unité d'album? Depuis que la musique se consomme partout, mais de moins en moins chez les disquaires, le calcul des ventes s'avère beaucoup plus compliqué. En bossant avec la société de data Luminate, Billboard compile en sortant sa calculette nucléaire. Prenez une grande respiration: «Chaque unité équivaut à une vente d'album, à 10 titres individuels vendus à partir d'un seul album, à 3 750 flux audio et vidéo officiels financés par la publicité ou à 1 250 flux audio et vidéo officiels à la demande, payants, sur abonnements et générés par les chansons d'un album».

Au final, le classement de la semaine parait logique. Reste plus qu'à attendre le retour de Lady Gaga et de Katy Perry, prévu... cette année encore.

Who run the world? Girls.