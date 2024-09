Un «contrat» annonce la rupture entre Taylor Swift et Travis Kelce

Selon un étrange document dévoilé cette semaine, la relation entre les deux stars serait du chiqué et la rupture programmée à l'avance. image: getty, montage: watson

Un «contrat» révèle la date de rupture entre Taylor Swift et Travis Kelce

La relation amoureuse la plus exposée du moment ne serait qu'une stratégie marketing au service de leur carrière respective. C'est en tout cas ce que prétendent d'étranges documents qui font trembler Internet. La star des Chiefs de Kansas City a réveillé ses avocats pour se défendre.

Plus de «Divertissement»

Ils auraient tout simulé et tout prévu. Comme ça se fait parfois à Hollywood pour muscler la sortie d'un film ou lustrer la réputation d'une star en chute libre. Taylor Swift et Travis Kelce, le grand amour du moment, celui qui nous agace ou nous fait espérer pareille osmose dans nos petites vies de petites gens, serait un leurre. Une immense stratégie marketing au service de leur carrière respective.

Enfin, surtout celle du garçon de l'histoire, même si ça ne fait jamais de mal de s'avouer casée pour toute la vie, lorsque l'on traverse 112 fois la planète en solo pour chanter devant plusieurs dizaines de millions de fans.

C'est un «contrat» qui affirme l’impensable. Et les guillemets sont de mise puisque le document n'a pas été authentifié. Pire encore, le footballeur des Chiefs de Kansas City a vigoureusement secoué son équipe juridique pour tenter d'éteindre l'imposant feu médiatique, selon The Guardian.

Mais de quoi parle-t-on exactement? Depuis quelques jours, deux photographies d'une étrange paperasse déposée nonchalamment sur un bureau, affichant l'en-tête officiel de l'agence artistique de Travis Kelce, la société Full Scope, se fraient un franc chemin sur l'insondable forum Reddit. Et son titre ne laisse que peu d'espace à l'imagination:

«Plan média complet pour les relations publiques de Travis Kelce suite à sa rupture avec taylor swift»

Comme son nom l'indique, ce document, sur lequel il est précisé que les informations sont à «usage interne», déroule un plan d'attaque très précis pour sauver les fesses du footballeur américain une fois la rupture déversée froidement sur la surface du globe.

On peut notamment y lire que la mission de sauvetage va démarrer trois jours «après la rupture, gracieuse, respectueuse et mettra l'accent sur le respect mutuel, pour permettre à la frénésie médiatique initiale de se calmer et rétablir une certaine clarté». Tout un programme qui n'échappe pas aux ordinaires éléments de langage pour que les fans digèrent au mieux le cataclysme:

Exemple 1: «Travis et Taylor ont décidé de se séparer après mûre réflexion. Ils apprécient et respectent tous deux la vie privée de l'autre et apprécient votre respect de leur intimité pendant cette période»

Exemple 2: «Ils sont tous deux engagés dans leur carrière et leur développement personnel. Ils restent amis et se souhaitent le meilleur»

Autant de phrases types qui squattent quotidiennement les communiqués des stars du showbiz, lorsqu'il est temps d'arrêter les frais pour les engager ailleurs, à grandes rasades de «on s'aime, on s'est aimé, on se respecte, mais nos carrières, nos aspirations, l'agenda chargé... tout ça, vous savez ce que c'est».

Pour s'assurer d'une couverture médiatique en la faveur du sportif le plus scruté des Etats-Unis, Full Scope aurait même déjà mis la main sur plusieurs journalistes «connus pour publier des articles équilibrés». Autrement dit, tout sauf ces fouineurs de la presse à scandales. Du sport au divertissement, citant notamment Vanity Fair, GQ ou la chaîne ESPN, il va falloir dégainer les interviews comme autant de poudre aux yeux.

Et ils ont déjà prévu une date: «Date d'annonce: publication de la déclaration officielle le 28 septembre»

Pourquoi ça marche?

De la même manière que l'on a cru très fort à cet amour fulgurant en juillet 2023, tout est réuni pour que cette rupture arrangée, scellée sous un étouffant contrat marketing soit réaliste. The Daily Mail, qui a sorti l'affaire avant tout le monde cette nuit, rappelle très justement que ce type de manigance est connue comme le loup blanc à Hollywood.

Jack Ketosyan, le cofondateur de Full Scope, le faiseur de stars et l'homme qui a mis Travis Kelce en orbite, a déjà admis avoir mis en scène de faux couples. Ou des showmances, comme on les appelle dans le métier. L'objectif, lui, est toujours le même: faire briller les tourtereaux sous les étoiles et tourner la machine à cash.

On veut aussi y croire parce que... Taylor Swift. Depuis ses débuts, la jeune femme ne laisse rien au hasard, contrôlant chaque poussière de son existence et de sa carrière et mettant en musique chacune de ses ruptures comme des coches sur un mur. On voudrait croire qu'il y a trop d'enjeux pour avoir le droit d'être deux amoureux transis, trop de danger pour risquer une rupture bordélique.

«Il s'agit de pouvoir vendre le buzz autour d'un projet - que ce soit un concert, un album... ou pour inciter les gens à aller voir le film, tout est une question de buzz du moment» Le publiciste de Travis Kelce en 2019, cité par The Daily Mail cette nuit

Les avocats au garde-à-vous

Cette histoire est d'ailleurs à ce point crédible que les avocats de Full Scope ont été dépêchés pour enterrer l'affaire avant qu'elle ne fasse des dégâts. Contactés par The Daily Mail, les publicistes de Travis Kelce ont déjà annoncé que ces documents sont «entièrement faux et n'ont pas été créés, émis ou autorisés par l'agence».

«Nous avons engagé notre équipe juridique pour engager des poursuites contre les personnes ou entités responsables de la falsification illégale et préjudiciable de documents» La société Full Scope, qui représente Travis Kelce

Les équipes de Taylor Swift, elles, n'ont pas encore réagi à cette rumeur. Au même moment, la milliardaire s'est vue affublée d'un surnom que les Swifties lui donnent déjà depuis longtemps, mais que son amoureux a prononcé pour la première à l'antenne cette semaine: Tay Tay.

Oui, ça se passe comme ça à Hollywood. Naïf et dégoulinant quand ça fonctionne bien et les bras chargés d'avocats quand ça tombe en lambeaux. Entre les deux? Des rumeurs, encore et toujours.