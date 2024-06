Ce selfie a mis le feu à Internet

Les internautes sont en transe depuis que Taylor Swift, le prince William et ses deux aînés George et Charlotte ont pris la pause tous ensemble, à l'occasion du coup d'envoi de l'étape londonienne de sa tournée Eras, au stade de Wembley.

C'est ce qui s'appelle un crossover très émotionnel pour les Swifties et les fans de royauté: vendredi soir, la superstar en pleine tournée européenne et la fine fleur de la monarchie britannique se sont réunis pour un selfie dans les coulisses de son concert à Londres. Evidemment, il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux réseaux sociaux.

Après la première étape de sa tournée Eras à Londres, Taylor Swift a ravi ses fans en postant un selfie avec le prince William et ses deux enfants, George et Charlotte. image: kensington palace

Le prince de Galles et ses deux aînés, George, 10 ans, et Charlotte, 9 ans, faisaient partie des quelque 90 000 adorateurs enthousiastes venus assister à la performance swiftesque dans le stade de Wembley. Parmi les autres célébrités notables, citons encore Sir Keir Starmer, le chef du parti travailliste, Cara Delevingne, le mannequin, et Nicola Coughlan, l'actrice de Bridgerton, ainsi que d'autres membres de la famille royale.

Une manière très pop pour l'hériter du trône de marquer ses 42 ans, le 21 juin. William a eu l'air de beaucoup apprécier le spectacle, d'après les vidéos qui le montrent en train de «shake it off» et de se déhancher joyeusement.

«Le prince William est un Swiftie. C'est énorme» Un fan en feu, sur X.

Quelques minutes après que le palais de Kensington ait posté la photo de la petite bande, Taylor a rendu la pareil en partageant son propre selfie, accompagné du message: «Joyeux anniversaire mon pote! Les shows londoniens démarrent en beauté!» Ce concert très attendu marque la première des trois dates londoniennes de la tournée Eras.

Sur la photo partagée par Taylor Swift, le joyeux quatuor est complété par son petit ami, Travis Kelce. Ne manquaient que Kate Middleton et son cadet, Louis, 6 ans, restés à la maison.

image: x

Pour la petite histoire, le prince William et Taylor Swift se connaissent depuis des années: les deux compairs ont partagé la scène du palais de Kensington pour interpréter Livin' On A Prayer avec Jon Bon Jovi, lors d'un événement caritatif en 2013.