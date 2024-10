Image: Nintendo

Ce jeu vidéo ultra connu va raviver l'esprit de compétition entre amis

Enfin un Mario Party avec un contenu plus que conséquent sur Nintendo Switch, quel plaisir! Voici notre test.

Calypsoy / jvmag

Plus de 110 mini-jeux, sept plateaux dont cinq nouveaux! De nouveaux modes de jeux coopératifs, un mode solo, des personnages à débloquer et bien d’autres choses, voici ce que nous offre le nouveau Super Mario Party, intitulé: Jamboree.

Vous avez de quoi passer de superbes soirées avec vos potes ou en famille! Quoiqu’il vous faudra faire attention, ce jeu peut aussi briser des relations. Que diriez-vous si votre meilleur ami vous piquait vos deux étoiles durement gagnées en une seule action?

Vous ne seriez probablement pas très enchanté. Mais pas de panique, Bowser sera présent au tournant pour les lui dérober. Par contre, avez-vous fait attention à Kevin, possesseur d’une étoile qui d’un coup de maître en obtient deux en chapardant le partenaire de ta sœur? C’est ce genre de délire qui vous attend dans Super Mario Party Jamboree. Découvrons ensemble un peu plus en détail ce qui vous attend.

Vidéo: watson

Des nouveautés en pagaille

Parlons tout d’abord des nouveaux modes de jeu. Bowser amène lui deux jeux à faire uniquement en ligne ou contre des intelligences artificielles et non contre des copains sur le canapé. À moins que ceux-ci aient amené leurs propres Nintendo Switch et que votre vaillant WiFi résiste à huit consoles connectées en simultané.

Image: jvmag

Le premier mode est «Koopathlon». Dans celui-ci, vous ferez la course avec 20 autres joueuses et joueurs. Votre but est d’arriver le premier au bout de la course. Des mini-jeux vont intervenir et les derniers seront éliminés. C’est une sorte de mode «Battle Royal» version Mario Party.

Le deuxième mode «Brigade anti-Bowser» est un combat de boss contre Bowser. Ici, vous devez charger des canons pour détruire le faux Bowser qui cherchera à vous écraser. Régulièrement, des mini-jeux interviennent dans lesquels vous pourrez obtenir des objets pour vous aider. Très sympathique, j’ai eu plus de plaisir dans ce mini-jeu que le Koopathlon. En réelle collaboration avec des amis, il doit avoir un potentiel intéressant au niveau stratégie. Il y a plusieurs cartes différentes et évidemment des niveaux de difficulté à choisir.

Des modes pour jouer en «local»

Image: jvmag

Je laisse de côté Bowser pour vous parler de trois autres nouveaux modes qui utilisent les mouvements. Contrairement à ce que j’ai cité juste avant, ici tout se déroule en local. N’étant pas particulièrement fan de ces modes dans lesquels les Joycons ne reproduisent pas ce que je souhaite, je vais tenter d’être le plus objectif possible. Les niveaux sont colorés, très variés et offrent plusieurs heures de divertissement.

Le premier mode, Folie en cuisine, est un jeu de rythme jouable jusqu’à quatre joueurs en local. Ensuite, on retrouve Usine Toad qui nous emmène dans les coulisses des fabrications des dés et autres éléments du jeu où vous aurez des énigmes à résoudre à l’aide de blocs. Dans le dernier mode, jouable à deux joueurs en local, vous partirez dans les nuages dans «aventures aériennes» qui propose trois mini-jeux différents.

Un dernier mode inédit

Après avoir parlé de cinq modes tous très différents, j’aborde un dernier mode qui se veut inédit à la licence nommé: quêtes et entraides. Ici, vous aurez l’occasion de découvrir les plateaux de Super Mario Party Jamboree et leur univers en affrontant des personnages dans les mini-jeux ou en les aidant. Le but est de récolter des étoiles pour finir de préparer les plateaux du jeu.

De plus, si vous croisez des personnages jouables, ils pourront vous aider à la fin de la chasse aux étoiles à affronter le boss du plateau! Oui, un mini-jeu-combat-de-boss ! Très chouette, une petite ambiance épique, je regrette juste que ce soit uniquement un mode solo. Outre son côté chouette, ce mode a l’avantage de nous présenter les mini-jeux et les plateaux du jeu principal à travers un mode solo intéressant à parcourir.

Comme récompenses à ces quêtes, vous obtiendrez des pièces de décoration pour la place principale.

Le coeur de l’aventure

Parlons enfin du mode principal du jeu nommé sobrement: Mario Party. Pour rappel, il s’agit d’un jeu de plateau en une dizaine de manches. Dans ce dernier, vous devez récolter des étoiles qui sont éparpillées une à une sur le plateau. Une fois une étoile atteinte, vous devez l’acheter pour une vingtaine de pièces. Vous obtenez les pièces soit sur les cases du plateau, soit en gagnant le mini-jeu à la fin de chaque manche. Jusque-là, rien de nouveau.

Image: jvmag

Je tiens maintenant à parler des nouveautés. Il y en a deux majeures qui changent réellement la donne selon moi. La première est la diversité des plateaux. Ils ont tous leurs spécificités et sur chacun, vous adopterez différentes stratégies. Entre le labyrinthe qu’est le centre commercial ou la piste de cours où l’étoile a deux emplacements prédéfinis, ou encore le Far West avec son train qui vous fait traverser tout le plateau en un tour, vous vous rendrez rapidement compte que les parties sont très différentes selon les plateaux!

La deuxième nouveauté principale est le système de «Camarade de Jamboree». Un personnage pourra vous accompagner lors de votre partie si vous le rencontrez et gagnez son mini-jeu. Il vous apporte beaucoup de bonus : son bonus personnel, double action sur chacune des cases ainsi que la possibilité d’acheter deux étoiles au lieu d’une.

Il apporte d’autres bonus, mais rien qu’avec ceux-ci, vous pouvez déjà constater qu’il est plus qu’intéressant d’avoir un camarade. Toutefois, ce bonus ne dure que trois tours, et si un joueur vous dépasse, il vous pique le camarade!

Mario Party avec deux modes

Je pense que vous l’aurez compris, il s’agit de mon mode préféré. Ce n’est pas encore tout! En effet, Mario Party, le mode principal, propose deux approches. Une tournure classique, plus portée sur la chance - notamment en fin de partie - avec deux étoiles distribuées selon des critères cachés jusqu’à la fin de la partie. Et la tournure pro, dans laquelle le critère de l’étoile distribuée à la fin est indiqué dès le début. Vous pouvez aussi déterminer dans le mode classique du nombre de tours, ainsi que d’autres paramètres pour que la partie convienne à tout le groupe.

La Marina, un lieu pour vous entrainer

Pour terminer le tour des modes, j’ai envie de vous parler de la Marina des mini-jeux. Ici, seul ou avec des amis, vous pourrez jouer à tous les mini-jeux dans divers modes que je vous laisse le soin de découvrir. Il s’agit de la place principale pour maîtriser tous les mini-jeux pour briller lors de vos soirées Super Mario Party.

Image: jvmag

Le plus amusant

Pour conclure, je vais dire que Super Mario Party Jamboree est le plus fun de la Nintendo Switch. Il est si varié, si innovant dans ses modes, et son univers musical fait toujours mouche. Malheureusement, encore une fois j’ai senti que la console était à bout de souffle. Des faiblesses qui se remarquent très fortement sur les plateaux. Néanmoins, je n’ai observé aucun ralentissement, juste des graphismes datés.

À quand ma prochaine partie de Super Mario Party Jamboree? Très vite ! En attendant, je pars m’entrainer à la Marina, ciao!

Note Générale : 8/10

On aime, on aime pas: - Variété des plateaux

- Interactivités des plateaux

- Les camarades

- Tous les nouveaux modes

- Les personnages

- La musique

- Les graphismes

- On aimerait un mode accéléré

- Beaucoup de jeux sont identiques



Super Mario Party Jamboree sort le 17 octobre sur Nintendo Switch.