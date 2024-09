On a testé «The legend of Zelda : Echoes of the Wisdom»

The Legend of Zelda Echoes of Wisdom est le 21e volet de la saga The legend of Zelda. Image: jvmag

On a joué au dernier volet de Zelda et il y a une grosse nouveauté

The legend of Zelda: Echoes of the Wisdom est le dernier volet de la saga lancée il y a 38 ans et le premier dans lequel vous incarnez la princesse Zelda. Le jeu est sorti ce jeudi 26 septembre sur Nintendo Switch.

Calypsoy / jvmag

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse, des développeurs aux événements.

The legend of Zelda: Echoes of the Wisdom est la dernière pépite signée Nintendo qui sort uniquement sur Nintendo Switch. Cette nouvelle aventure nous permet enfin de devenir... Zelda. Il était temps!

Ici, fini l’épée et l’arc, on incarne une magicienne dans le monde d’Hyrule. Petite annonce d’entrée de jeu, le gameplay s’en trouve totalement changé. Et ce renouvellement est le bienvenu. Ce nouveau titre est à la fois extrêmement rafraichissant et en même temps, on s’y sent comme à la maison.

Voici mon avis sur ce jeu à mettre absolument sous le sapin.

Vidéo: watson

Zelda sort des sentiers battus

Dans Echoes of the Wisdom, nous allons devoir libérer Hyrule d’un mal totalement inédit. À savoir: l’apparition de failles qui dévorent le monde. Une fée, du nom de Tri, va nous aider grâce à ses pouvoirs magiques pour de refermer ces failles. L’histoire en elle-même est assez agréable à suivre avec plusieurs rebondissements qui feront plaisir au joueur. Pour une fois, le scénario n’est pas si prévisible que ça et c’est une très bonne chose de voir Nintendo sortir des sentiers battus.

Image: jvmag

La structure du jeu est assez intéressante. En effet, chaque région aura sa propre histoire, ses propres quêtes et 2 à 3 mini-donjons avant d’arriver au gros donjon de la zone. Une fois terminée, la région est libérée, ce qui débloque alors de nouveaux endroits à explorer ainsi que des donjons cachés. Sans trop en dévoiler, sachez qu’il y a de quoi faire.

Toujours autant de liberté

Dans Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom, j’ai aimé la semi-liberté laissée au joueur. Les régions se débloquent par groupe et nous pouvons les explorer dans l’ordre souhaité. Cela m’a d’ailleurs rappelé un certain Assassin’s Creed Valhalla au niveau de la structure.

Image: jvmag

Le monde d’Hyrule regorge de secrets et coffres cachés. Prenez votre temps, l’exploration est toujours récompensée.

Réfléchir au lieu de frapper

Comme dit lors de l’introduction, non seulement le personnage principal change, mais le gameplay a totalement changé aussi. Ici, quand vous voulez frapper votre ennemi avec le bâton, Zelda va juste faire une pirouette. Les ennemis ne recevront aucun dégât (de votre part). Autrement dit, le combat au corps à corps a quasiment disparu.

À la place, vous allez devoir réfléchir. Legend of Zelda : Echoes of the Wisdom est un jeu de réflexion du début à la fin. À chaque combat, vous aurez par exemple le choix d’invoquer un gobelin qui attaquera à votre place, ou vous pourrez invoquer, par exemple, un rocher à lancer sur votre ennemi. Vous pourrez utiliser votre pouvoir spécial pour devenir épéiste et ainsi le combattre comme vous auriez fait avec Link. Information importante: cette transformation ne dure que quelques secondes et il est compliqué de récolter ensuite l’énergie pour pouvoir à nouveau se transformer. Vous l’avez compris, le combat est tout sauf recommandé ici sous peine de se retrouver à bout de souffle.

Des événements inattendus

Les combats ne sont pas les seuls moments où vos méninges vont devoir fonctionner. Par exemple, en vous promenant, vous tomberez peut-être nez à nez avec un arbre sur lequel se trouve un chat qui n’arrive pas à descendre.

Image: jvmag

Comment allez-vous vous y prendre? Allez-vous invoquer des tables et un trampoline pour monter là-haut? Ou plutôt grimper sur la falaise et ensuite descendre en parapente à l’aide d’une chauve-souris invoquée pour atterrir sur l’arbre? Si cela peut presque sembler compliqué par moment, n’ayez crainte, la construction des énigmes permet une telle liberté dans le choix de la résolution des problèmes qu’elle s'adapte à tout type de joueur. C’est d’ailleurs, selon moi, la plus grande force du jeu.

En dehors de l’aventure principale, il y a plusieurs mini-jeux et activités annexes. Pour vous éviter tout spoiler, je ne vais pas en parler ici. Sachez juste qu’ils sont très fun à réaliser, et même difficiles pour certains. Les récompenses sont toujours très utiles, et même parfois améliorent le gameplay.



Parlons brièvement des tenues et accessoires. Concernant les tenues, vous en débloquerez au fil de l’aventure, ce qui changera l’allure de votre personnage et même occasionnellement vous donnera des pouvoirs. Pour les accessoires, ceux-ci amélioreront systématiquement vos compétences. Par exemple, vous nagerez plus vite, sauterez plus haut, résisterez au froid/chaud, etc. Ne négligez donc pas ces petits atouts.



Des compagnons pas très intelligents

Dans le jeu, vous aurez la possibilité d'invoquer des compagnons, sauf que leur intelligence artificielle est, comme dans beaucoup de jeux, terriblement mauvaise. Si un ennemi se trouve derrière un caillou, votre «soldat» va bêtement frapper le caillou. Ce sera donc à vous de contourner le caillou pour invoquer un nouveau sbire, tout en évitant les coups de l’ennemi. Dommage.

Je termine ce passage sur le gameplay en parlant de la difficulté. Le jeu ne possède qu’une seule difficulté. Au final, c'est la façon de jouer du joueur qui décidera de la difficulté de l'expérience globale. Par exemple, lors d’un combat de boss, si vous ne vous transformez jamais en épéiste, l’affrontement risque d’être long et fastidieux. À contrario, si vous vous transformez au bon moment, le combat se terminera plus rapidement.

Une technique un peu faible, mais un son de qualité

Image: jvmag

Concernant l’ambiance musicale, celle-ci, comme tous les jeux de la série, est sublime. Chaque région, chaque scène a sa propre musique assez épique, ce qui favorise encore plus l’immersion. Quant à ses graphismes, ceux-ci sont très similaires au dernier The legend of Zelda: Link’s Awakening. Il y a toutefois quelques ralentissements, surtout au début de l’aventure. Pour tenter d’éviter ces déboires, Nintendo a choisi de placer une légère bande trouble au bas de l’écran, ce qui est un choix astucieux, mais peu esthétique, notamment lorsque le joueur s’en rend compte. Cependant, après plusieurs heures de jeu, j’ai fini par ne plus y faire du tout attention et je me suis laissé prendre dans l’univers, peu importe ces quelques défauts.

À mettre sous le sapin

Pour conclure ce test, je vais simplement dire que ce jeu est une pure réussite! Quel plaisir d’incarner Zelda dans un jeu vidéo! Le fait d’être une magicienne qui ne peut se battre directement, mais doit réfléchir aux moyens de vaincre les ennemis autrement, a été plus qu’agréable. The legend of Zelda: Echoes of the Wisdom a quelques défauts, notamment l’IA et la partie technique, mais j’ai tout de même été enchanté par notre princesse tout au long de l’aventure. Quelle magie!

Note générale : 8/10

+ Histoire classique mais variée

+ Hyrule du point de vue de Zelda

+ Tri, cette fée est adorable

+ La quantité d’invocation

+ La musique

+ Visuellement très joli



– Les ralentissements

– L’IA des «alliés»

– La gestion des invocations

– Système brouillon