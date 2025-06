Voici comment les fans de Pitbull lui rendent hommage

Qu'on l'appelle Pitbull ou Mr. Wordwide, il y en a pour tous les goûts au concert de l'artiste. Image: Ayesha Kazim

Les fans de Pitbull font ce truc insolite à chaque concert

Le rappeur de Miami qui remplit toujours les salles, a inspiré ses fans à lancer une mode hilarante: imiter sa coupe de cheveux. Résultat, tout le monde est chauve.

Pitbull, qu'on le veuille ou non, ne peut être rangé que dans le bac des stars kitsch des années 2010. Pourtant, Armando Christian Pérez, de son vrai nom, n'est pas près de ranger ses lunettes de soleil. Avec ses millions de stream et ses arènes remplies, Pitbull est toujours au top.

Actuellement en tournée, celui que l'on surnomme également Mr. Worldwide a fait émerger chez ses fans une bien étrange tendance qui consiste à se déguiser en lui. Ce sont des centaines de «Pitbull», vêtus de lunettes de soleil et de calottes en latex imitant des crânes chauves qui se retrouvent ensemble pour célébrer l'auteur de Give Me Everything.

La cravate n'est pas obligatoire, mais les lunettes de soleil et les calottes en latex sont conseillées. Image: Ayesha Kazim

La plupart des fans grimés en Pitbull ont expliqué avoir eu l'idée de se déguiser sur TikTok et Instagram où des vidéos de supporters chauves circulent depuis quelques années. Ce mardi 10 juin, lors d'un concert à Londres, une journaliste du New York Times s'est intéressée à ces drôles de fans.

«En tant qu'adultes, vous n'avez pas vraiment la possibilité d'être ridicules et de vous déguiser en quelque chose de ridicule» Uvie Emagbetere, 26 ans, qui a découpé une paire de bas pour créer sa calvitie.

New york Times

Quant à Pitbull, celui-ci ne s'attendait pas à avoir autant d'imitateurs. Lors d'une interview, le rappeur de 44 ans a déclaré avoir remarqué pour la première fois quelques fans déguisés lorsque les salles ont commencé à rouvrir après la pandémie de Covid-19. Ce n'est que quelques années plus tard que l'engouement a atteint un niveau supérieur, notamment lors de sa tournée européenne l'année dernière. Face à cette tendance, Pitbull voit cela d'un bon œil.

«Je me suis dit: "Bon, autant les appeler les chauves"



Ma grand-mère me disait toujours en espagnol que je devais voler haut, comme un aigle



Quand nous sommes là-bas et que nous passons un bon moment, nous nous élevons et nous volons haut ensemble» Pitbull, rappeur et philosophe. New York Times

Ce boom des uniformes de concert n'est pas une première et s'inscrit dans un phénomène relativement récent. En effet, depuis quelques années, on peut voir des fans se coordonner sur les réseaux sociaux afin de porter des paillettes et des bracelets de l'amitié pour Taylor Swift, ou encore des bottes de cow-boy pour Beyoncé.