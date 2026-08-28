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Piloter ce «skateboard volant» serait un jeu d'enfant

La Chine présente le premier «skateboard volant» au monde, un appareil utilisant un système de détection de gravité piloté par l’intelligence artificielle.

Plus de «Divertissement»

La start-up chinoise CoolFly Co a présenté Urban, un engin volant individuel conçu pour transporter une personne debout. Ces véhicules volants d’un nouveau genre sont appelés eVTOL (electric vertical take-off and landing), soit des aéronefs entièrement électriques à décollage et atterrissage verticaux.

Doté d’un système de commande de vol développé par la société, ce «skateboard volant» se veut particulièrement accessible, avec une prise en main annoncée en quelques minutes seulement. Selon Li Wei, le CEO de l’entreprise, le pilote n’a qu’à actionner un manche pour avancer ou reculer et appuyer sur un bouton pour décoller. La production en série est prévue cette année, a indiqué la société au média Global Times.

«Il suffit d'une dizaine de minutes pour le maîtriser» Li Wei, CEO de CoolFly

Cet appareil abandonne la silhouette classique d’un aéronef doté d'un cockpit au profit d’une large plateforme circulaire d’environ 3,5 mètres, dont le dessin évoque une fleur. Quatre turbines protégées prennent place dans les différents «pétales» de la structure, sous des grilles en nid d’abeille destinées à sécuriser les parties mobiles.

Au centre, un espace est réservé au pilote, qui peut y prendre place debout à condition de mesurer moins de 1,90 mètre et de ne pas dépasser 90 kilos.

Image: Coolfly

La sécurité repose sur plusieurs niveaux. En cas d'accident, le pilote peut compter sur une combinaison équipée d’un airbag, ainsi que sur un parachute couvrant l’ensemble de l’appareil et des dispositifs destinés à amortir un éventuel impact.

En parallèle, un lidar associé à des caméras analyse l’environnement afin de repérer et de contourner automatiquement des obstacles, comme les arbres ou les lignes électriques. D’autres airbags, installés sous la plateforme et à proximité de la zone occupée par le pilote, doivent également limiter les blessures en cas de contact avec les rotors.

Un appareil dopé à l'IA

Le principal obstacle technique au vol stationnaire réside dans le déplacement constant du centre de gravité humain. La solution proposée par CoolFly est un système de détection de gravité piloté par l'intelligence artificielle. Des capteurs de haute précision suivent en continu les variations du centre de gravité de l’ensemble formé par l’humain et la machine et ajustent instantanément la poussée des rotors, offrant un retour d'information intuitif similaire à celui d'un gyropode, explique CoolFly.

Pour sécuriser le pilotage des modèles Urban et Dream, CoolFly mise sur son système propriétaire NA80. Son architecture repose sur deux unités de contrôle autonomes capables de fonctionner simultanément, chacune intégrant trois centrales inertielles de niveau aéronautique. Les informations sont comparées en permanence, afin de repérer la moindre anomalie. Si le dispositif principal rencontre une défaillance, le module de secours l’identifie immédiatement et reprend les commandes en seulement quelques millisecondes.

L'avenir du tourisme?

Les aéronefs sont présentés comme des appareils de loisirs individuels destinés à la vente directe aux consommateurs. L'entreprise CoolFly collabore également avec des sites touristiques et des camps de vol pour créer de nouvelles expériences de tourisme à basse altitude en Chine.

Pour les spécialistes du secteur, la multiplication des appareils, des technologies de pilotage et des offres d’assurance témoigne d’une nouvelle étape. Après plusieurs années de développement, le marché du vol à basse altitude commencerait désormais à entrer dans une phase commerciale, notamment dans le domaine de la mobilité aérienne individuelle.