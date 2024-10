Visions of Mana est le cinquième volet de la saga lancée par Secret of Mana, l'un des jeux phares de la Super Nintendo. Image: square enix

Si vous êtes en manque de RPG, vous devriez jouer à «Visions of Mana»

Le grand retour de la licence Mana apporte une nouvelle formule qui ravira les amateurs et amatrices d’action-RPG, tout en éblouissant avec ses paysages magnifiques et ses personnages hauts en couleur.

Loic Decrausaz / jvmag

Visions of Mana est un action-RPG développé par le studio Ouka Studios et édité par Square Enix qui a vu le jour le 29 août dernier sur Playstation 5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam).

L’aventure de Visions of Mana se déroule dans le magnifique royaume d’Aeloria. Un univers incroyablement beau et diversifié. Un monde qui prospère grâce à une énergie mystique, le Mana, contrôlée par un ancien arbre sacré. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. En effet, une étrange force maléfique corrompt ce pouvoir magique et fait tomber peu à peu tout le royaume dans le chaos.

C’est là que Val intervient. Un jeune héro qui a été choisi par les esprits du Mana pour devenir le gardien et restaurer la paix dans le monde et arrêter cette force maléfique. Ce sera donc votre protagoniste principal. Sachez que durant le reste de l’aventure, plusieurs personnages très attachants vont se rajouter au groupe. Chacun ayant bien sûr des aptitudes bien spécifiques ainsi que son histoire à découvrir.

Un gameplay accrocheur

Pour résumer le style de combat, prenez un peu de tactiques à la Tales of Arise et du fun absolu à la sauce Kingdom Hearts et vous obtiendrez Visions of Mana. La prise en main est simplement bien pensée et très bien amenée. Trois personnages sont jouables en même temps. Chacun à sa propre classe (guerrier, mage, soigneur, voleur, tank, etc…).​

Une zone enneigée juste sublime qui regorge de trésors et de secrets. Image: jvmag

Il y a une multitude de créations de classe pour les cinq personnages du groupe. Huit différentes pour chaque personnage, ce qui nous fait pas moins de quarante classes différentes! Il y a de quoi diversifier et trouver sa composition préférée. Je vous conseille de toutes les tester, histoire de trouver ce qui vous convient le mieux en termes de jeu.

L’autre grande partie du gameplay réside dans la découverte. Le jeu nous pousse à aller fouiller dans tous les recoins du royaume et l’exploration est toujours bien récompensée.

La direction artistique, les graphismes et sa bande-son

Visuellement, Visions of Mana est splendide. Durant tout mon périple, j’avais toujours envie d’en voir plus. Si vous aimez la diversité, vous serez donc servis. Toutes les zones sont uniques et aucune ne se ressemble. Du désert aride, aux plaines verdoyantes, aux monts enneigés. Comme je l’ai cité plus haut, c’est un véritable voyage coloré et unique, un festin visuel. Chaque environnement est riche en détail et rend l’univers du jeu plus que vivant.

Une des premières zone à explorer, cela annonce bien la couleur. Image: jvmag

Les animations des sorts et des attaques en mettent plein la vue, un vrai régal pour les yeux. Plus l’aventure avance, plus elles sont spectaculaires. Square Enix maitrise véritablement son sujet.

Parlons un peu de la bande son, c’est sans surprise également, une très bonne pioche pour les oreilles. Toute l’aventure de Visions of Mana propose une ambiance musicale permanente. Les compositions orchestrales sont immersives et s’intensifient lors des combats. Le mélange de ce qu’il se passe à l’écran et dans vos oreilles rend le tout épique.

Vous en aurez pour votre argent

En faisant l’histoire principale et quelques quêtes secondaires ainsi qu’en me baladant en profitant des splendides paysages, il m’a fallu environ 40 heures pour voir le bout du jeu. Rajoutez facilement 10-15 heures de plus si vous souhaitez faire toutes les quêtes annexes.

À noter également que pour les plus acharnés, un New Game+ est disponible une fois le jeu terminé. Sachez tout de même que je n’y ai pas trouvé un réel intérêt.

Faut-il se lancer dans l’aventure?

Honnêtement, oui. Si vous aimez le action-RPG à la japonaise, ce jeu est taillé pour vous. Alors oui, il a quelques défauts dus à sa simplicité et son histoire un peu courue d’avance, cependant tout ceci est très vite oublié avec un univers aussi riche. C’est une véritable épopée colorée et rafraîchissante. C’est un très bon a-RPG pour cette année 2024. Le jeu idéal si on veut pouvoir prendre du bon temps et se détendre tout en s’amusant.

Note générale : 8/10

+ La direction artistique grandiose

+ Bande son magnifique

+ Voix japonaises et textes en français

+ Système de combat

+ Multitudes de classes jouables



– Les quêtes annexes

– Histoire prévisible

– La gestion des invocations

– Beaucoup de dialogues