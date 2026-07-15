14 mèmes qui prouvent que l'IA est encore très loin de nous remplacer
L’erreur est humaine, mais pour atteindre des sommets d'absurdité, rien ne vaut l'intelligence artificielle. Médecine, cuisine ou vie de bureau: voici 14 échecs cuisants qui rappellent qu'il est urgent de ne pas lui faire confiance.
Pourquoi ChatGPT ne remplace pas une consultation médicale
L’erreur est humaine, mais pour vraiment tout gâcher, il faut une IA.
Quand les médecins seront remplacés par l'IA...
Quand ChatGPT devient un peu trop créatif
Oui, une fois, le résumé de l'IA de Google a donné ce conseil:
Il avait aussi ce conseil en stock
Quand l'IA d'Apple résume vos SMS entrants
Quand vous vouliez économiser de l'argent en informatique et que cela se produit
Merci, ChatGPT! 🥴
Quand ChatGPT vous expose sans pitié
Comment fonctionne la soi-disant intelligence artificielle
Comment savoir si une image est générée par l'IA?
Comment fonctionne la soi-disant intelligence artificielle dans la vie de bureau quotidienne
Quand ChatGPT s'est avéré étonnamment utile pour une fois
Bonus
Des indices encore plus bien difficiles pour déceler de l'IA!
Le meilleur du Divertissement cette semaine