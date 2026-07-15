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14 mèmes qui prouvent que l'IA est encore très loin de nous remplacer

14 mèmes qui prouvent que l'IA est encore très loin de nous remplacer

L’erreur est humaine, mais pour atteindre des sommets d'absurdité, rien ne vaut l'intelligence artificielle. Médecine, cuisine ou vie de bureau: voici 14 échecs cuisants qui rappellent qu'il est urgent de ne pas lui faire confiance.
15.07.2026, 05:3115.07.2026, 05:31
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Pourquoi ChatGPT ne remplace pas une consultation médicale

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Image: @SoveyX

L’erreur est humaine, mais pour vraiment tout gâcher, il faut une IA.

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Image: instagram

Quand les médecins seront remplacés par l'IA...

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Image: @Mayhem4Markets

Quand ChatGPT devient un peu trop créatif

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Oui, une fois, le résumé de l'IA de Google a donné ce conseil:

Google KI-Suche
Image: @angrytomtweets

Il avait aussi ce conseil en stock

Google KI-Suche
Image: @angrytomtweets

Quand l'IA d'Apple résume vos SMS entrants

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Image: via thunderdungeon

Quand vous vouliez économiser de l'argent en informatique et que cela se produit

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Image: reddit

Merci, ChatGPT! 🥴

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Image: @tomwarren

Quand ChatGPT vous expose sans pitié

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Image: reddit

Comment fonctionne la soi-disant intelligence artificielle

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Image: @igor_os777

Comment savoir si une image est générée par l'IA?

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Image: @PaulSchleifer

Comment fonctionne la soi-disant intelligence artificielle dans la vie de bureau quotidienne

"The future of communication"
by u/MNFuturist in ChatGPT

Quand ChatGPT s'est avéré étonnamment utile pour une fois

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Image: ChatGPTGoneWild

Bonus

Des indices encore plus bien difficiles pour déceler de l'IA!

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Image: @SethAndrewsTTA
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de Tomohiro OSAKI, Sarah LAI, Los Angeles
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source: sda / pamela smith
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Vers les règles des commentaires..
Une règle contradictoire s'impose lors des concerts en Romandie
Lors d'un concert dans une salle romande auquel watson assistait, un agent de sécurité a confisqué l'appareil photo d'un spectateur. Une interdiction qui interroge, lorsque le public capture des images avec son téléphone. Comment a-t-on le droit de photographier? Réponses.
Le concert commence et l'énergie de la foule emplit cette salle romande. Dès les premières notes, les spectateurs sortent leurs téléphones pour capturer des images de l'artiste. Watson fait partie du public, tout comme Soheil, un Genevois de 26 ans. Nous sommes installés devant lui, à quelques mètres de la scène.
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