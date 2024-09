Le designer de l'iPhone est devenu designer de fringues chez Moncler

Vidéo: watson

Apple n’a pas dessiné cette veste, mais presque

En 2019, Jony Ive, créateur des designs emblématiques d'Apple, a quitté l'entreprise après quasi trois décennies, marquant la fin d'une ère pour la marque à la pomme, mais le début d'une surprenante nouvelle aventure dans l’industrie de la mode.

Plus de «Divertissement»

Sa collaboration avec Moncler, la célèbre marque de vêtements de luxe, marque un tournant dans sa carrière où il apporte son expertise en matière de design minimaliste et de technologie dans le monde du prêt-à-porter haut de gamme. Un pari payant? Petit retour sur un parcours atypique.

Le designer des objets les plus iconiques de notre époque

Jonathan Ive, plus connu sous le nom Jony Ive, est entré chez Apple en 1992, à une époque où l'entreprise luttait pour rester pertinente. Mais l'arrivée de Steve Jobs en 1997 a marqué un tournant décisif pour Apple et pour Jony, qui devint rapidement son bras droit créatif. Ensemble, ils ont révolutionné l'industrie avec des produits au design épuré, simplifié, et surtout, intemporel avec des codes encore aujourd’hui omniprésent.

Jony Ive et Tim Cook en plein âge d'or chez Apple.

C’est à son génie que l’on doit le look et des fonctions de certains des produits les plus emblématiques de la marque à la pomme, tels que l'iPhone, l’iPad et même l'iMac. Il est vite devenu plus qu'un simple designer chez Apple. Il incarnait une esthétique minimaliste et fonctionnelle qui a redéfini les codes du monde de la tech auprès du grand public.

On verra peut-être bientôt ce footeux avec une doudoune de Jony Ive?

Sa déclaration d’amour au design avec LoveFrom

Après avoir quitté Apple, Ive a annoncé la création de LoveFrom, sa propre entreprise de design. Ce studio lui permet de repousser les limites du design en dehors du monde de la tech. Et en ayant collaborer avec des entreprises aussi prestigieuses que Ferrari ou encore la Couronne Britannique (dont le studio a créé un sceau officiel), LoveFrom s’est révélée être plus qu'une simple boite de comm prestigieuse mais plutôt un laboratoire de recherche et d'innovation.

Mais ce n’est pas dans l’automobile ou la royauté britannique que Jony Ive veut mener un vent de révolution, mais bien dans l'industrie de la mode. LoveFrom vient de révéler une collaboration inattendue avec la marque française de luxe Moncler, donnant naissance à une collection de vêtements d'extérieur qui se voudraient aussi fonctionnels que révolutionnaires. Des qualificatifs qui, vous l’aurez compris, tiennent à cœur à Jony.

Quand la technologie rencontre la mode

Les vêtements reflètent l'obsession de Jony pour le minimalisme. Au point qu'on pourrait croire qu'ils ont été conçus par Apple.

La collection se compose d’une base appelée «Doudoune Moncore» auxquels viennent s’ajouter des couches de type veste qui se connectent à la doudoune de base. Vous avez le choix entre une veste militaire blanche ou verte, une parka blanche ou bleu clair et un joli poncho blanc ou orange. Somme toute, un chic mélange d'esthétique et de fonctionnalité grâce au système d'attache.

La base du système de superposition modulaire, la Doudoune Moncore.

Mais attention, on parle de Jony Ive, il n'y a donc pas de boutons normaux pour attacher les fameuses couches des vestes à la «Doudoune Moncore». Parce que le design classique du bouton rond et de la fente qui fonctionne depuis des siècles, c'est has-been. A la place, des boutons aimantés qui rappellent les chargeurs Apple et ses produits.

D’un côté le logo de Moncler, de l'autre, Montgomery, l’ours mascotte de LoveFrom.

Il a pas l'air au courant de ça Jony Ive. Et vous?

Vous pouvez dès à présent précommander ces vestes, pour peu que vous en ayez les moyens, car les prix commencent à 2 300 francs pour la doudoune Moncore, 1 800 francs pour la parka et 1 900 francs pour la veste militaire. Le poncho lui est vendu au modeste prix de 1 500 francs.

La veste militaire verte et la parka bleu.

Moncler c'est trop cher? Peut-être Uniqlo pour bientôt? 👇🙏

Quelle est la suite pour Jony?

Le passage de Jony Ive de la tech à la mode peut en surprendre plus d’un, mais pour ceux qui suivent sa carrière, il s’agit presque d’une évolution naturelle. Car en tant que designer, il n'a jamais été intéressé que par l'aspect technique des choses, mais aussi par la manière dont elles interagissent avec nos vies et notre quotidien.

Un quotidien d’ailleurs qui à été chamboulé dernièrement grâce aux intelligences artificielles. Et c’est donc sans surprise qu’il a été annoncé récemment que Jony Ive et son studio LoveFrom collaboreraient avec OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, pour développer un nouvel appareil basé sur l'IA. Cette collaboration vise à créer une expérience technologique «moins perturbatrice socialement que l'iPhone». Ça tacle fort, on à hâte de voir ça.