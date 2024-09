Boutique Uniqlo à Londres, 28 août 2024. image: Mike Kemp/In Pictures

Uniqlo va-t-il débarquer en Suisse? D'autres marques ouvrent la voie

Zimmermann, Sessùn, Norrøna: ces nouvelles marques de vêtements ouvriront leurs premières boutiques en Suisse prochainement. Mais l'arrivée tant espérée du Japonais Uniqlo n'est, elle, pas confirmée.

Stefan Ehrbar / ch media

La Suisse est un pays très attractif pour les commerçants étrangers. Malgré la concurrence des achats en ligne et des portails chinois à bas prix comme Temu ou Shein, trouver de bonnes adresses commerciales disponibles s'avère difficile en Suisse.

Les places sont très chères

Fin mars, le prestataire de services immobiliers CBRE recensait un taux de vacance de 0,0% à la Bahnhofstrasse de Zurich et un prix au mètre carré allant jusqu'à 11 000 francs pour un magasin de 100 mètres carrés – soit 1000 francs de plus qu'en 2018. Aucun espace commercial n'était non plus disponible à la rue du Marché de Genève, tout comme à la Schwanenplatz de Lucerne ou à la rue de Bourg à Lausanne.

Les raisons du succès

Pour cette année, l'expert de CBRE Michael Dressen s'attend à des ventes en hausse dans les magasins des centres-villes, en raison notamment de la croissance démographique, de la faible inflation et de l'augmentation du nombre de touristes. Les entrées sur le marché ces derniers mois montrent également que le potentiel du commerce stationnaire est important. Ainsi, les filiales de H&M, Arket et Other Stories, ont ouvert leurs premiers magasins en Suisse, tout comme Stradivarius du groupe vestimentaire espagnol Inditex, le fournisseur suédois d'équipements outdoor Fjällräven ou la marque de design française Vanessa Bruno.

Cela ne s'arrête pas là. Actuellement, plusieurs fournisseurs étrangers prévoient de faire leur entrée sur le marché suisse. Ainsi, la marque australienne de vêtements de luxe Zimmermann ouvrira prochainement son premier magasin à Zurich. La marque exploite actuellement une soixantaine de magasins dans le monde entier.

Sessùn: déjà à Genève, bientôt à Zurich?

CH Media (dont watson fait partie) est également au courant du projet de la marque de vêtements française Sessùn d'ouvrir un magasin en Suisse alémanique. Jusqu'à présent, l'entreprise exploite son propre magasin uniquement à Genève. Un expert de la branche affirme que les produits se vendent «très bien» en Suisse. L'ouverture d'un magasin en Suisse alémanique serait prévue depuis longtemps.

Le distributeur norvégien de produits outdoor Norrøna n'est pas tout à fait nouveau. Ses produits sont déjà disponibles dans certains magasins d'articles de sport. En novembre, l'entreprise ouvrira sa première boutique à Zurich. La Suisse est un «marché incroyablement important», affirme le propriétaire de Norrøna, Jørgen Jørgensen, cité dans un communiqué.

«Beaucoup de personnes en Suisse sont actives et proches de la nature»

Uniqlo se fait désirer

La Suisse est une destination de choix pour les fournisseurs de marques outdoor. Des entreprises comme Jack Wolfskin, Patagonia ou Odlo ont également leurs propres magasins dans le pays. La marque américaine The North Face ouvrira même prochainement sa plus grande filiale suisse dans la Freie Strasse à Bâle.

Il n'y a pas que les vêtements d'extérieur, le style minimaliste du géant japonais de l'habillement Uniqlo trouve également de nombreux fans en Suisse. D'autant plus que la légende du tennis Roger Federer fait de la publicité pour l'entreprise. Pour autant, la marque appartenant à l'entreprise Fast Retailing n'a toujours pas de filiale en Suisse. Récemment, 20 minutes a rapporté que cela pourrait changer, si l'on en croit un post Tiktok de l'entreprise, dans lequel elle annonçait un nouveau magasin en Europe.

Les fans de l'entreprise de la marque japonaise se sont réjouis trop tôt. Une porte-parole a assuré qu'aucune ouverture de magasin n'était pour l'heure prévue en Suisse. En fait, Uniqlo faisant référence à la réouverture d'une filiale à Rome. L'entrée sur le marché helvétique du géant japonais de l'habillement devrait se faire attendre, si tant est qu'elle ait lieu.

Pourquoi ça bloque

Pourtant, en 2021, une représentante d'Uniqlo affirmait que l'entrée sur le marché suisse était prévue. Mais cela ne serait pas facile, notamment parce que la Suisse connaît un système de dédouanement différent de celui des pays européens. La Suisse est le seul pays où les droits de douane sont calculés en fonction du poids. Cela entraîne un surcroît de travail et des frais élevés.

De plus, selon des connaisseurs, des représentants d'Uniqlo ont laissé entendre qu'une entrée sur le marché devrait se faire sur une surface importante dans le centre-ville de Zurich ou de Genève. Ce n'est qu'ensuite qu'Uniqlo pourrait ouvrir des magasins dans des centres commerciaux. De telles surfaces sont chères – et Uniqlo n'est pas connu pour payer n'importe quel prix, notamment en raison de son fort pouvoir d'attraction.

Il y a une petite lueur d'espoir, toutefois: à Zurich, plusieurs emplacements sont actuellement libres et pourraient entrer en ligne de compte. Selon les informations de CH Media, de premières discussions ont eu lieu concernant l'un d'eux au moins. Mais même dans le meilleur des cas, des mois, voire des années, devraient encore s'écouler avant qu'un magasin ne puisse ouvrir sur notre territoire.