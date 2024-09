Après avoir surpris avec ses looks excentriques à ses arrivées à Clairefontaine, Koundé devient mannequin pour la dernière campagne de Jacquemus. Image: instagram jacquemus

Ce célèbre footballeur devient mannequin pour Jacquemus

Il n'aura pas fallu longtemps pour qu'un créateur de mode s'empare du phénomène Jules Koundé. Le footballeur français connu pour son style pointu est le visage de la dernière campagne de Jacquemus.

Ce n'était qu'une question de temps pour Jules Koundé. Après avoir surpris ses fans et les internautes avec ses looks excentriques à ses arrivées à Clairefontaine dignes d'un défilé de mode (jupe, santiags, sac à main), le voici mannequin pour la dernière campagne du créateur français Simon Porte Jacquemus.

C'est la première fois que le défenseur de l'équipe de France pose pour une marque de luxe et pourtant, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Sur les clichés postés par Jacquemus, on le voit dans le jardin d'un manoir s'afférer à des taches du quotidien comme faire du repassage, passer l'aspirateur, mais sur le gazon, parce que c'est plus chic si c'est absurde ou encore préparer le barbecue... végane, parce qu'une saucisse qui suinte le gras, c'est pas très mode.

Le comte Jules Koundé et ses deux chiens de garde. instagram jacquemus

Rien n'échappe à leur oeil de lynx. Image: instagram jacquemus

Les vrais savent que passer l'aspirateur, c'est pas drôle du tout. Image: instagram jacquemus

Chez Jules Koundé, on repasse avec le ceintre déjà sur le vêtement. Image: instagram jacquemus

Jules Koundé porte les pièces de la collection «La Casa» présentée en juin dernier à Capri.

La campagne est volontairement décalée et surréaliste. C'est comme si on entrait dans l'univers étrange et poétique de Jules Koundé, un univers dans lequel ses tenues qui font tant parler dans le monde réel seraient la normalité.

On vous rassure, dans la vraie vie, Jules Koundé conduit une Urus Lamborghini. instagram

Les clichés postés sur Instagram ont suscité beaucoup de réactions. Adidas s'est emballée en créant carrément un slogan:

«Parfois, c'est mode

Parfois, c'est culture

Parfois, c'est sport

Mais c'est le style Jules Koundé»

On n'a pas compris, mais ce qui compte c'est qu'Adidas se comprenne.

Simon Porte Jacquemus n'en est pas à sa première collaboration avec le monde du sport. En juillet, dans le cadre des Jeux olympiques de Paris, il a dévoilé une vidéo en partenariat avec Nike dans laquelle étaient réunis plusieurs athlètes de renommée internationale comme la tenniswoman Serena Williams, la sprinteuse Sha’Carri Richardson, la footballeuse Marie-Antoinette Katoto, la judokate Romane Duclos ou encore le triathlète Vincent Luis.

Jacquemus X Nike:

