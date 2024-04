Woke up like this. instagram iafidaturner

«On dirait Mary J.Blige»: Afida Turner est méconnaissable

La sulfureuse et imprévisible Afida Turner a posté une vidéo sur Instagram qui la montre avec un tout autre visage.

Afida Turner nous a habitués à sa petite addiction à Photoshop. Ses posts Instagram sont pour la plupart retouchés à outrance et quand elle partage une vidéo d'elle, c'est toujours avec un filtre aussi opaque qu'une pluie d'avril à Dubaï.

Mais ce jeudi 25 avril, elle est allée encore plus loin en postant ce qui semble être un bout de clip de sa chanson «I've got the power», une reprise de Snap de 1990. Désormais, Afida Turner utilise une IA qu'elle a baptisée IA-Fida Turner.

Consciente du tsunami de commentaires désobligeants qu'elle allait se prendre en pleine face(tune), elle a coupé l'herbe sous le pied de ses haters en écrivant en lettres majuscules, sa marque de fabrique:

«LE CLIP 100% INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PAR @iafida_turner🎨 C’EST LE MOMENT DE CRIER "PHOTOSHOP" EN COMM» Afida Turner

IA-Fida Turner a carrément son propre compte Instagram créé début mars et qui, pour le moment, ne fait rêver que 393 followers (contre 2 millions pour le compte de la vraie Afida).

Mais ses détracteurs sont infatigables. Dans les commentaires, certains internautes sont terriblement premier degré:

«C'est pas elle»

«Mais c'est une autre personne!»

«On dirait un mix entre Mary J.Blige et Kelly Rowland»

«Mdr ok, mais c'est ni ton visage ni ton corps»

Ses fans, par contre, ont bien compris que c'était de l'autodérision.

«❤️J’adore cette femme»

«La simplicité et le naturel»

«Tu m'as tué Afida excellent 😂»

Et pour preuve que la chanteuse sait rire d'elle-même, il faut scroller un peu plus bas sur son compte IA. On y découvre une fausse couverture du magazine Vogue sur laquelle on peut lire qu'Afida Turner n'en aurait rien à faire d'IA-fida Turner.

C'est méta. instagram iafidaturner

Une fois n'est pas coutume, les commentaires premiers degrés se sont enchaînés sous ce post. Mais la chanteuse ne se gêne pas pour répondre:

Une internaute: «C'est pas elle. C'est de l'IA je pense. Certes, basée sur elle mais franchement c'est tiré par les cheveux 😂»

La réponse d'Afida Turner: «SI TU RETROUVES TON SECOND DEGRÉ ET TON HUMOUR FAIS-NOUS SIGNE AUSSI»

Celle qui s'est fait connaître dans Loft Story 2 a toujours joué sur deux tableaux. On ne sait pas si elle est vraiment sérieuse ou si elle se fout de la gueule du monde (probablement un peu des deux). Par exemple, elle a récemment sorti une chanson, La Barbichette, qui est tout simplement la chanson enfantine «Je te tiens, tu me tiens par la barbichette...»

Mais elle la chante avec un tel aplomb qu'on y croit presque. Elle a présenté «ce tube» dans TPMP il y a un mois et à la fin de la chanson, essoufflée comme un cheval qui aurait raté une haie, elle dit: «C'est endurant la barbichette. Le premier qui rira, j lui fous une tornogle» AFIDA FOREVER🫶

