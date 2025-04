La version américaine de The Office a été diffusée en 2005 et 2013, avant d'atteindre le statut de série culte. Image: imago stock&people

The Office a 20 ans, voici 20 fun facts sur la série culte

Reine des memes, et sitcom la plus regardée sur Netflix en 2020, The Office est bourrée d'anecdotes. On les partage avec vous.

Vous avez bien lu, cela fait déjà 20 ans que le pilote de The Office a été diffusé. On parle bien sûr de la version américaine, puisque la version britannique a déjà, elle, 24 ans.

Pour fêter ça, ou pour pleurer sur le temps qui passe, voici 20 fun facts sur cette série devenue culte.

Rainn Wilson a auditionné pour le rôle de Michael

Avant d'être pris pour jouer Dwight Schrute, Rainn Wilson a passé une audition pour le rôle du manager Michael Scott.

Dans le livre d'Andy Greene The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s, l'acteur se remémore cette audition pour le rôle du manager:

«Cela a été la performance la plus nulle du monde»

Image: nbc

Il aurait en effet essayé d'imiter Ricky Gervais, l'acteur principal et créateur de la version britannique de The Office, et n'y serait pas parvenu.

Au casting de la série, il y avait quelques têtes connues: Vidéo: YouTube/The Office

John Krasinski a réalisé une partie du générique

Après avoir appris qu'il allait jouer Jim Halpert, John Krasinski s'est acheté une nouvelle voiture et est parti en excursion avec des amis à Scranton, en Pennsylvanie.

Lors de son voyage, l'acteur a tourné une série de courts clips de la ville, qui ont ensuite été diffusés dans le générique de début, accompagnés de la chanson du générique.

De la première à la neuvième saison, ses clips sont diffusés au début de chaque épisode: Vidéo: YouTube/davfreim

La séparation de Jim et Pam (qui n'a pas eu lieu)

La relation entre Pam et Jim n'a pas été un long fleuve tranquille. John Krasinski a même voulu que le couple se sépare. Selon Brent Forrester, l'un des scénaristes de The Office, le divorce aurait dû avoir lieu lors de la dernière saison de la série.

Il devait ensuite y avoir un épisode de retrouvailles entre Jim et Pam. Il était même prévu que Brian, le preneur de son de l'équipe, devienne le nouvel amoureux de Pam.

Mais les créateurs de la série se sont vite rendu compte que cela ne serait pas du tout du goût des fans. Finalement, même John Krasinski a changé d'avis, et a réalisé à quel point il était important que le couple reste ensemble.

Pam et Jim constituaient le couple mythique de la série. Image: nbc

Le spin-off de Dwight

Un épisode pilote a été tourné pour un spin-off de Dwight intitulé The Farm. Le studio a cependant refusé d'aller plus loin, et l'épisode a finalement été diffusé dans le cadre de la dernière saison.

Image: nbc

Des blagues qui coûtent cher

Vous vous êtes déjà demandé combien d'argent Jim a dépensé pour toutes les farces mythiques qu'il a faites à Dwight? Il existe une estimation en réponse à cette question. Tout au long de la série, il aurait dépensé entre 7 000 et 10 000 dollars pour ses crasses.

Au total, sur les 126 farces jouées dans la série, nombre d'entre elles impliquent Jim et Dwight.

Une petite collection de pranks pour vous Vidéo: YouTube/The Office

Des erreurs volontaires

Afin de garder un style documentaire, des bourdes de l'équipe de tournage ont été volontairement laissées dans certains épisodes. L'objectif est de donner à la série un caractère plus réaliste. En regardant attentivement, il est donc possible de découvrir de temps en temps un caméraman ou un micro en arrière-plan.

En haut à gauche, un micro fait son apparition dans le cadre. Image: nbc

De flop à succès

Lors de sa diffusion, la série n'a pas semblé convaincre . Steve Carell a déclaré dans une interview au New York Times que The Office n'avait pas été très bien accueillie par le grand public durant sa diffusion.

«Elle avait un noyau d'adeptes de quelques centaines de personnes seulement»

Elle s'est depuis bien rattrapée. En 2020, la sitcom était la série la plus diffusée en streaming sur Netflix.

Toute l'équipe de The Office. Image: nbc

Jim et Pam reproduits à Stanford

Lorsque Jim a été transféré à Stanford, les producteurs n'ont pas oublié la relation entre lui et Pam. Dans une scène, on voit en arrière-plan une version Stanford du couple. «C'était absolument voulu», raconte Jenna Fischer dans le podcast Office Ladies. «Un homme qui ressemble à Jim, comme lorsqu'il parle à Pam, se tient à la réception. Il a même retroussé ses manches, comme Jim avait retroussé ses manches...».

Un autre couple de bureau rend hommage à Jim et Pam en arrière-plan. Image: nbc

Andy Buckley travaillait à la bourse

À partir de la deuxième saison, Andy Buckley est apparu dans le rôle de David Wallace, directeur financier puis de PDG de Dunder Mifflin. En parallèle, Andy Buckley a continué de travailler dans le secteur financier en tant qu'agent boursier. Voilà qui a dû bien aider à rendre son personnage très réaliste.

Image: nbc

«That's what she said»

La phrase «That's what she said» est prononcée 49 fois dans la série. Michael la dit 34 fois.

The Office, grand pourvoyeur de memes Image: nbc

Le morceau préféré des anges

Au cours de la série, Angela mentionne à plusieurs reprises que sa chanson préférée est la chanson de Noël Little Drummer Boy. Au début de l'épisode pilote, Dwight chante cette chanson à son bureau.

Michael «G.» Scott

Si vous regardez attentivement la série, vous apprendrez que le deuxième prénom de Michael est Gary. Mais celui-ci n'est pas souvent mentionné et il est souvent simplement appelé Michael G. Scott.

Lorsque la scène où Meredith est mordue par une chauve-souris a été filmée, Rainn Wilson a appelé l'animal «Gary», et tout le monde sur le plateau a appelé la chauve-souris Gary pendant toute une semaine. Une coïncidence?

Image: nbc

Dwight figure dans tous les épisodes

Dwight est le seul personnage qui apparaît physiquement dans chacun des épisodes de la série. Jim est également présent tout le temps, mais dans «Mafia», on n'entend que sa voix, car Pam et lui sont en lune de miel.

Populaire, Dwight Schute apparaît dans tous les épisodes de The Office. Image: nbc

BJ Novak et John Krasinski sont allés à l'école ensemble

B.J. Novak et John Krasinski se connaissaient déjà bien avant The Office. Ils ont fréquenté ensemble le lycée du Massachusetts et étaient même dans la même classe.

Les deux acteurs avaient été au lycée ensemble. Image: nbc

L'adresse de Dunder Mifflin est un hommage

La succursale de Dunder Mifflin à Scranton se trouve au 1725, Slough Avenue. Il ne s'agit toutefois pas d'une rue réelle de la ville de Pennsylvanie, mais d'une allusion à la version originale de la série. L'histoire se déroule en effet à Slough, en Angleterre.

Image: nbc

Le casting a pu choisir le générique

Lorsqu'il a fallu choisir le thème musical de la série, son créateur Greg Daniels a donné aux acteurs quatre versions de la chanson et leur a demandé de voter pour sa préférée.

La chanson, devenue entre-temps emblématique, était l'œuvre du compositeur Jay Ferguson. Le titre a été enregistré par le musicien Bob Thiele Jr. et un groupe qui s'est appelé plus tard The Scrantones, et qui est apparu dans l'épisode The Booze Cruise.

Le groupe en action Vidéo: YouTube/spootyy

La coupe de Dwight

Rainn Wilson a raconté à Vulture:

«J'ai délibérément essayé de créer la coupe de cheveux la plus laide que je pouvais imaginer pour mon énorme tête et mon front»

Dans The Office, les coupes de cheveux, c'est toute une histoire. Image: nbc

Les ordinateurs du plateau fonctionnaient

Tous les ordinateurs utilisés sur le plateau fonctionnaient et avaient accès à Internet. Les acteurs, lorsqu'ils n'apparaissaient qu'en arrière-plan, envoyaient souvent des e-mails durant les tournages.

Image: nbc

La demande en mariage à un quart de million

Les scénaristes avaient une idée précise de ce à quoi devait ressembler la demande en mariage de Jim. Ils voulaient la tourner sur une véritable aire de repos sur la Merritt Parkway, mais cela aurait coûté quelque 100 000 dollars. De plus, ils n'auraient pas pu utiliser de pluie artificielle, qui était importante pour la scène.

L'équipe a donc construit une réplique de l'aire de repos, et le tournage a finalement coûté 250 000 dollars. Daniels a décrit la scène comme «le plan le plus cher et le plus complexe que nous ayons jamais réalisé, mais c'est aussi un peu l'aboutissement de cinq années de storytelling».

Ce moment tout mignon Vidéo: YouTube/The Office

Le cameo de Steve Carells dans le final était secret

Personne, à l'exception des showrunners, n'était au courant du caméo de Steve Carell dans le final de la série. Même les managers de la chaîne n'en ont pas été informés. Lors des lectures, c'est Creed qui avait pris les dialogues de Steve Carell.

Image: nbc

(Traduit de l'allemand par Joel Espi)