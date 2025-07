Samir, Issa, Paul, Billie et Anton sont vos nouveaux amis. Image: FX

Cette série veut être le «Friends» de la nouvelle génération

Adults, c'est la nouvelle sitcom générationnelle autour de cinq amis à New York. Une série qui reprend les codes de ses ainées pour s'ancrer dans son époque, mais le fait-elle bien?

Ils sont fraîchement adultes, tous dans leur vingtaine, ils vivent en coloc' à New York et doivent affronter les aléas de la vie adulte avec maladresse et humour. Vous l'avez? Non, ce n'est pas Friends ni How I Met Your Mother, mais Adults. Cette nouvelle série disponible sur Disney Plus est signée FX, la chaîne à qui l'on doit notamment The Bear.

La sitcom générationnelle s’était faite discrète depuis How I Met Your Mother et The Big Bang Theory, qui ciblaient les milléniaux. Deux séries qui se sont terminées respectivement en 2014 et 2019, après neuf et dix saisons. Ce genre doit ses lettres de noblesse à Friends, l’une des séries les plus populaires de tous les temps. Diffusée entre 1994 et 2004, Friends racontait le quotidien d’une génération désenchantée, qui précédait celle des baby-boomers et ses injonctions: celles du plein emploi et de la vie de famille épanouie.

La bande-annonce à voir ici:

Vidéo: youtube

Créée par Ben Kronengold et Rebecca Shaw deux auteurs qui ont aiguisé leur plume en écrivant les blagues du Tonight Show de Jimmy Fallon, Adults met en scène cinq amis en colocation dans la maison d’enfance de Samir au cœur du Queens, quartier excentré du Manhattan habituel. Au côté de Samir, galérien peu sûr de lui, il y a la carriériste Billie, Anton le queer, Issa l'extravertie autocentrée et son petit ami Paul, intégré au forceps dans la coloc' par sa copine.

Ce petit monde partage absolument tout, y compris la salle de bain lorsqu'il s'agit d'utiliser les toilettes en même temps. Loin des clichés du New York télévisuel et de la pudeur des sitcoms, Adults est une série sur la désillusion, la précarité et les changements sociétaux, avec un ton acide et parfois même vulgaire. Ainsi se dessine la Gen Z: la drogue est dédiabolisée et le sexe est libéré, malgré une remise en question totale du consentement dans l'ère post-#MeToo. Carrières au point mort, ascenseur social inexistant (sauf à travers la «fame» des réseaux sociaux), progressisme exacerbé et galère financière, la série explore avec brio le spleen de cette génération Z ultra-connectée dans une Amérique à deux vitesses.

Cependant, si le décor du Queens et la précarité générationnelle sont des points de départ intéressants, la série ne fait que les effleurer sans jamais les creuser, légèreté oblige. Adults n'a néanmoins pas froid aux yeux et aborde des sujets parfois lourds, notamment les agressions sexuelles, dont l'une d'elles est le point de départ de l'épisode pilote, donnant ainsi le ton de ce qui va suivre.

Samir (Malik Elassal) et Billie (Lucy Freye) sont amis d'enfance et solidaires même dans la galère. Image: FX

La série a également opté pour un format plus contemporain, loin des poncifs ringards de la sitcom. Elle est ainsi plus cinématographique dans sa mise en scène, avec une écriture et le rythme de vannes beaucoup moins soutenu. On rigole donc moins souvent qu'à l'accoutumée, mais certaines situations et répliques font mouche. Un esprit que l'on pouvait retrouver dans la série Girls de Lena Dunham, qui avait ouvert la voie sur HBO il y a maintenant une décennie.

Ce qui prête néanmoins à sourire, c’est le décalage des générations qui commence enfin à se faire sentir. Avec mes yeux de millénial, il arrive que certains personnages me semblent insupportables et caricaturaux, ce qui fait naître en moi un doute. Est-ce un défaut d’écriture ou un signe de vieillesse? Suis-je en train de devenir comme mes parents, qui, à l’ère des écrans cathodiques, étaient parfois décontenancés devant «Fwenz», comme disait mon père? Ce qui est sûr, c’est que si elle n’atteint pas le niveau de sa grande sœur, Adults dresse un portrait pétillant de cette jeunesse, plus adulte qu’elle en a l’air avec une série qui réussit à capter l’air du temps, en donner une voix à une génération souvent incomprise. À vous de voir si, comme pour le matcha latte, vous allez y adhérer ou non.

Les huit épisodes de Adults sont disponibles sur la plateforme Disney+.