Après «Loft Story», la série «Culte» revisite un célèbre boys band

Pour sa nouvelle saison, la série qui revisite les icônes de la pop culture francophone délaisse la piscine du loft pour un portrait sulfureux des 2be3.

Sortie en octobre dernier sur Prime Video, la série française Culte nous a replongés dans les coulisses du lancement de Loft Story, la toute première téléréalité française, qui allait marquer un tournant majeur dans l’histoire de la télévision lors de sa diffusion en 2001.

Pour tout savoir sur la saison une: «Culte», la série addictive qui décortique le phénomène Loft Story

La série avait été appréciée pour son portrait cynique du paysage audiovisuel, où l’audience passait avant la morale, ainsi que pour les interprétations des actrices Anaïde Rozam et Marie Colomb, bluffante dans le rôle d’une Loana plus vraie que nature.

La série semble avoir conservé son ton critique et sulfureux pour s’attaquer à un autre monument de la pop culture française: les 2Be3. La production de Prime Video nous replonge dans l’ère des boys bands et se dévoile avec un premier teaser.

La bande-annonce: Vidéo: youtube

Culte: 2Be3 retracera ainsi l’ascension du tout premier boys band français qui verra dans son sillage l'arrivée de Alliage et G-Squad. Au milieu des années 1990, les groupes du genre fleurissaient un peu partout — notamment en Grande-Bretagne avec Worlds Apart et Take That, ou aux États-Unis avec NSYNC et les Backstreet Boys — remplissant au passage les caisses des maisons de disques.

Derrière les 2Be3, il y a l’histoire de trois amis d’enfance, passionnés de sport et de danse, repérés lors d’une émission de variétés, qui vont connaître dès 1996 les paillettes, la gloire et les cris hystériques des fans. Antoine Simony, Namory Bakayoko et Marin Judas-Bouissou prêteront leurs traits aux trois membres du groupe: Filip, Adel et Frank.

Image: prime video

Le casting compte également l’actrice et styliste Daphné Bürki, actuellement jurée de Drag Race France, ainsi que Grégory Montel, vu dans Dix pour cent, dans ce qui semble être un rôle de manager.

La série est annoncée pour le 24 octobre prochain sur la plateforme de streaming Prime Video.