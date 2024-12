La parodie de Star Academy par Jérôme Commandeur a fait réagir Nikos Aliagas. Image: watson

Il imite mieux Nikos que Nikos lui-même et c'est très drôle

Dans une compilation de sketchs pour Canal+, l'humoriste Jérôme Commandeur délivre une parodie hilarante de la Star Academy dans laquelle il incarne l'animateur Nikos Aliagas.

Plus de «Divertissement»

Bienvenue à la Star School, l’une des parodies de l’humoriste Jérôme Commandeur, issu de sa collection de sketchs Le Monde magique, diffusée depuis le 18 décembre sur Canal+. L’humoriste s'amuse du PAF, de la télévision d'hier et de celle d'aujourd'hui dans une anthologie de huit épisodes qui parodient des émissions de télévision cultes de ces deux dernières décennies, des publicités ou encore des fausses bandes-annonces.

Star School, c'est évidemment un pastiche de Star Academy et dans ce sketch, le comédien incarne un Nikos Aliagas dont les mimiques et l'intonation sont parfaitement retranscrites.

«Je suis très ému. Ça fait vingt ans de Star School. J'avais jamais vu ça c'est magnifique. Il y a quelques semaines, ils étaient dans le caniveau et là, ils sont au firmament» Nikos par Jérôme Commandeur

Cette imitation de l'animateur est une performance que Jérôme Commandeur avait déjà réalisée en 2022, aux côtés du comédien Malik Bentalha, dans l’émission 50 Minutes Inside sur TF1. Un extrait qui était devenu viral à l’époque, tant la prestation était hilarante.

La parodie: Vidéo: youtube

Par ailleurs, le principal intéressé s’est également exprimé sur cette séquence. Sur X, Nikos Aliagas a encensé l’imitation, la qualifiant de «mieux que nature.»

L’imitation et le pastiche (ainsi que le postiche) sont des genres que Jérôme Commandeur explore depuis ses débuts à la télévision. Pour rappel, c’est à la fin des années 1990 qu’il s’est fait connaître du grand public en participant à Graines de star, le télécrochet de M6. Le comédien s’y était présenté en tant qu’imitateur, incarnant des personnalités comme Philippe Risoli ou la célèbre cuisinière Maïté.

Canal+, fidèle à sa tradition de produire des contenus humoristiques de qualité, a donné carte blanche à Jérôme Commandeur pour donner vie à «son monde magique». Dans cette compilation, l'humoriste a également convié des amis tels que Panayotis Pascot ou Alison Wheeler. Hilarant dans le jeu et l’écriture, il excelle aussi en improvisation, comme il l’a démontré cette année dans l’émission LOL: Qui rit, sort ! sur Prime Video. Par ailleurs, l’humoriste appartient au cercle restreint des maîtres de cérémonie des César. En 2017 et à nouveau en 2023, il avait réussi à faire rire la grande famille du cinéma avec des prestations qui, à deux reprises, ont flirté avec le génie. À 48 ans, il navigue avec aisance entre le cinéma, la télévision et ses spectacles en solo sur scène.