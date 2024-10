Cette Vaudoise tente sa chance à la Star Academy

On a regardé la saison 2 de «Buying Beverly Hills» et où est le drama?

Cette fan de Céline Dion compte tout mettre en œuvre pour aller le plus loin possible. On ne peut que lui souhaiter de marcher sur les pas de Pierre Garnier, le gagnant de l'édition précédente.

Dans le portrait qui lui était dédié dans l'émission, elle a expliqué que la musique avait toujours fait partie de sa vie, grâce à une mère mélomane dont elle est très proche. Dès sa plus tendre enfance, elle se produisait en spectacle avec sa petite sœur devant leurs parents. À 13 ans, elle découvre le monde de la comédie musicale, secteur dans lequel elle suivra des cours pendant cinq ans. Un tournant dans sa vie qui lui a fait découvrir la danse et le théâtre.

Cette candidate qui porte haut les couleurs de l'Helvétie, c'est Julie. Cette vaudoise de 19 ans est originaire de Carrouge (à ne pas confondre avec son équivalent genevois) et a brillé en interprétant Flashdance... What a Feeling d'Irene Cara.

La saison 12 de Star Academy a débuté le 12 octobre 2024 sur TF1. Un premier prime où les téléspectateurs ont pu découvrir les 15 nouveaux académiciens de cette promotion. Ces personnalités diverses et variées se sont distinguées sur 20 000 candidatures, et parmi elles, une Suissesse.

Le couple le plus controversé d’Hollywood se serait séparé

Selon les radars affûtés de TMZ, Kanye West et Bianca Censori, c’est fini. Presque deux ans après un étrange mariage, le rappeur aurait d’autres projets... sur un autre continent.

Il en aura coulé, de l'encre, au sujet de ce couple pas comme les autres. D'un côté, Kanye West, ex-mari de Kim Kardashian, rappeur génial et personnage à multiples propos controversés. De l'autre, une nobody de 29 ans, une Australienne, architecte d'intérieur et mannequin, dont les tenues à la fois dystopiques et affriolantes ont fait les beaux jours de la presse à scandale.