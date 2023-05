Elle trouve un canapé à 8000 francs dans la rue et s'en prend plein la gueule

Une Américaine a trouvé un canapé sur le trottoir à New York et sa vidéo enflamme la Toile.

Sur TikTok, une Américaine du nom d'Amandine Joy a partagé une vidéo dans laquelle on la voit récupérer un canapé bleu dans une rue à New York. Si, à première vue, il n'a vraiment rien d'exceptionnel, il s'agit en fait du canapé iconique Bubble 2 de la marque Roche Bobois, dont la petite version est vendue à plus de 5000 francs. Le Bubble 2 lui, est vendu à 8000 francs. On n'a pas tous la même vie.

Il existe le mini, mais il existe aussi le big. Image: roche-bobois.com

Dans sa vidéo, la Tiktokeuse présente le canapé puis filme tout le processus de nettoyage qu'elle a réalisé pour l'installer définitivement chez elle. Trois jours plus tard, la vidéo compte plus de cinquante millions de vues, six millions de likes et 25 000 commentaires... Et pas que des bons. Car, si ça vous dégoute de ramener un canapé trouvé dans la rue, vous n'êtes pas seul.

Un cadeau empoisonné?

Comme à leur habitude, les internautes ont sauté sur l'occasion pour critiquer la jeune femme. Entre les jaloux et les haters, certains ont tout de même relevé quelque chose d'assez pertinent. En effet, pour une partie des gens, Amanda aurait dû laisser pourrir ce canapé dans les rues de New York. Pourquoi? Il pourrait être infesté de nuisibles, par exemple, des punaises de lit.

Comme le précise le Huffingtonpost, New York est, comme toutes les grandes villes, concernée par des problèmes de nuisibles tels que les rats ou encore les punaises de lit. Ces dernières apprécient tout particulièrement les textiles et si vous avez lu le super sujet watson ci-dessous concernant les gestes à éviter, vous savez que ramasser les meubles laissés sur les trottoirs est à proscrire!

Mais Amandine Joy assure avoir pris ses précautions. «Le canapé est resté à l’endroit où travaille mon père pendant deux semaines! S’il y avait des punaises, on les aurait vues», a-t-elle répondu dans une autre vidéo, confortablement installée sur son nouveau canapé. En tout cas, nous, on ne manquera pas de lui envoyer notre article dédié, juste au cas où.

(sia)

