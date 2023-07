L'une des nombreuses tenues de Margot Robbie pour la promo du film Barbie. Image: AP Invision

Dangereux, ce challenge inspiré du film «Barbie» cartonne

Le Barbie Foot Challenge cartonne sur TikTok. Il fait partie des nombreux défis idiots du réseau social et il est même considéré comme dangereux.

Même si le film n'est pas encore sorti (prévu pour mercredi 19 juillet), on a tous vu cette scène de Margot Robbie qui enlève ses talons et qui continue de marcher sur la pointe des pieds. Une séquence déjà iconique visible dans la bande-annonce et que hélas, plusieurs internautes se sont amusés à reproduire sur TikTok. On appelle ça le Barbie Foot Challenge et la vidéo ci-dessous a été vue plus de 200 000 fois.

Il s'avère que Margot Robbie n'a pas vraiment réussi l'exploit de garder le pied aussi cambré dans la fameuse scène. L'actrice qui incarne Barbie a révélé lors d'une interview accordée à Fandango qu'elle se tenait à une barre pendant qu'elle prenait la pose.

Quoi?! Est-ce que ça voudrait dire que tout ce qu'on voit dans les films n'est pas réel?! En effet, Margot Robbie ne laissait pas tout le poids de son corps reposer sur la plante de ses pieds et de ses orteils. Elle a également indiqué dans le Today show qu'elle marchait sur une bande de ruban adhésif double face posée sur le sol afin que ses chaussures ne bougent pas lorsqu'elle les enlevait. Mais il lui aura fallu environ huit prises pour arriver à ses fins.

Le challenge TikTok prend tellement d'ampleur que certains médecins ont tiré la sonnette d'alarme. On s'en doutait, mais Jodi R. Schoenhaus, podologue au Foot, Ankle & Leg Vein Center aux Etats-Unis, assure dans un communiqué relayé par tous les médias que garder les pieds courbés après avoir enlevé ses chaussures n'a rien de bon. Ok, bon, pas besoin d'avoir fait médecine pour le déduire.

Les problèmes potentiels de la position #BarbieFootChallenge ne se limitent pas à l'agonie des pieds. Cette position laisse vos chevilles suspendues en l'air sans soutien. Vos chevilles sont donc susceptibles de se faire la malle, ce qui peut entraîner différents types d'entorses et autres blessures telles que des fractures.

Et si vous voulez vraiment porter des talons, ces chaussures ne sont pas sans risque. Le site Forbes a ressorti une étude publiée en 2015 dans le Journal of Foot and Ankle Injuries qui révélait que le taux de blessures liées aux talons hauts avait presque doublé aux Etats-Unis entre 2002 et 2012. L'étude recensait 123 355 visites aux urgences pour des blessures liées à ces chaussures au cours de cette période.

Toujours dans l'article de Forbes (visiblement très investi dans ce sujet moyennement économique) une publication de 2017 dans la revue Gait & Posture a montré que le port de talons hauts peut non seulement être douloureux pour les fesses, mais aussi pour le dos. Elle indiquait que jusqu'à 58% des femmes qui marchent régulièrement avec des talons hauts se plaignent de douleurs lombaires.

Moral de cette histoire: préférez des chaussures plates comme les Birkenstock... Même si Barbie les trouve horribles. Vos pieds et votre dos vous remercieront.

