Glenn Viel et son poulain Quentin. Ceci est un montage photo. Cela ne reflète pas la réalité. twitter/montage watson

Un candidat fait un truc dégeu dans Top Chef

Ce mercredi 18 juin sur M6, les quarts de finale de Top Chef ont vu s'affronter les quatre derniers candidats. Lors de la première épreuve, l'un d'entre eux a eu un geste discutable.

Plus de «Divertissement»

La cuisine, on le sait, ce n'est pas toujours du propre. Les candidats de Top Chef ont beau faire des plats «laser», et «intéressants», il arrive qu'ils soient un peu cra-cra. Au fil des saisons, on a vu des gouttes de sueur couler dans les casseroles des candidats (un assaisonnement souvent non désiré) et des doigts se perdre dans des sauces, mais, ce mercredi 18 juin, les fans de Top Chef ont été témoins d'une nouvelle négligence hygiénique.

Lors de la première épreuve des quarts de finale qui consistait à intégrer au moins un élément brûlé dans l'assiette, Grégoire, candidat rescapé de la Brigade Cachée, a préparé un siphon. Et devant les yeux ébahis des spectateurs, il en a sucé la buse.

Un geste furtif, mais qui n'a pas échappé aux internautes, ces êtres qui ne vous laissent jamais rien oublier. Bref, Grégoire s'est fait cramer (lol).

On se doute bien que, dans les restos, en cuisine, il se passe des choses peu ragoûtantes, mais devant les caméras, il faut savoir se contenir, même si le siphon d'artichaut brûlé, c'est délicieux.

Rien d'étonnant de la part de Grégoire, au final. Rappelons que c'est ce candidat qui a fait bouffer des chewing-gums collés sous une table aux inspecteurs du Guide Michelin, une expérience qui s'était avérée désastreuse.

On vous en parlait ici:

Cette fois-ci, le plat de Grégoire (un loup cuit en écailles soufflées, purée d’artichaut brûlé, vinaigrette brûlée, café brûlé) était comestible, mais déséquilibré. «On ne t’a pas demandé un plat tout brûlé, l'a prévenu Eric Fréchon, son chef de brigade. Ça doit être un condiment dans le plat. Et surtout, il faut que ce soit bon.» Face à Charlie, redoutable candidat de la brigade Paul Pairet qui, lui, a cuisiné un chou braisé, ça n'a pas suffi.

«Le chou, c’est le plus compliqué à brûler. C’est une grosse prise de risque (…), 99 % des gens n’iraient pas. Chapeau bas, c’est un plat remarquable» Alexandre Mazzia, chef invité à départager les candidats sur la première épreuve.

Grégoire ne se qualifiera pas non plus lors de la seconde épreuve autour de la sauce. C'est Quentin de la brigade Glenn Viel qui a subjugué les deux chefs invités, Arnaud Donckele et Arnaud Lallement avec ses sauces en strates.

Quentin s'est qualifié en demi-finale grâce à cette assiette.

Grégoire passera de justesse lors de la dernière épreuve (le pain perdu) face à Ilane en proposant une version classique et réconfortante de ce dessert typiquement français.

Clotaire de Top Chef m’a fait manger des fourmis Vidéo: watson