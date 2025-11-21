assez dégagé-2°
Cette fresque de Noël choque et se fait décrocher

KI-generiertes Wandgemälde, das in London in der Vorweihnachtszeit 2025 für Aufregung sorgte. Riverside Walk in Kingston upon Thames.
Ce mur dans le sud-ouest de Londres a fait le buzzImage: bluesky / @mattthr.bsky.social

Une fresque murale accrochée à l'occasion des Fêtes de fin d'année a déclenché une véritable agitation à Londres. Et quand on la regarde d’un peu plus près, on comprend vite pourquoi.
21.11.2025, 20:5721.11.2025, 20:57
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger

Jusque récemment, sur le très prisé Riverside Walk, à Kingston upon Thames, dans le sud-ouest de Londres, une fresque murale était suspendue. L'œuvre a causé pas mal de remous, et pour cause: la scène de Noël qui y était représentée avait été générée par une intelligence artificielle. Et c’était franchement flagrant.

A première vue, rien de choquant… jusqu’à ce qu’on s’attarde sur les détails. Comme beaucoup d’œuvres créées par IA, la fresque semblait plutôt cohérente au premier regard. On y voyait une scène festive sur une Tamise gelée, avec des gens en train de patiner, des animaux, des bonshommes de neige.

KI-generiertes Wandgemälde, das in London in der Vorweihnachtszeit 2025 für Aufregung sorgte. Riverside Walk in Kingston upon Thames.
La fresque faisait environ 30 mètres de long et s’étalait sur plusieurs surfaces.Image: reddit / Creative_Recover

Mais dès que les passants prenaient le temps d’observer la scène de plus près, ils réalisaient très vite que quelque chose clochait. Ou plutôt, que quasiment rien n'allait. Le résultat pondu par l’IA a déjà été qualifié d’«horreur lovecraftienne». Voici un petit aperçu grâce aux photos, désormais virales sur les réseaux sociaux:

KI-generiertes Wandgemälde, das in London in der Vorweihnachtszeit 2025 für Aufregung sorgte. Riverside Walk in Kingston upon Thames.
Image: Bluesky / @topshed.bsky.social

Vous vous dites peut-être: «Baaaaaaaah, ça va, c’est pas si grave! Juste le souci classique des IA génératives avec des visages façon 'ragoût'». Mais attendez un peu, on ne vous a pas encore montré le meilleur.

Surprise
Surprise
Surprise
Surprise

Selon plusieurs sources, l’œuvre aurait créé suffisamment de malaise parmi les habitants pour pousser le conseil municipal à demander au propriétaire de l’immeuble de retirer la fresque. Ce dernier aurait toutefois insisté sur le fait que la scène s’inspirait du peintre flamand Pieter Bruegel l’Ancien, actif au XVIᵉ siècle.

Bruegel, en effet, était célèbre pour ses peintures de genre, de grandes scènes remplies de vie, parfois un peu surréalistes. Après tout, plusieurs titres de ses œuvres colleraient parfaitement à ce qui a été accroché à Kingston, comme «Le Triomphe de la mort» ou «Le Massacre des Innocents».

Finalement, le propriétaire a visiblement fini par céder, et la fresque a été décrochée. Une photo postée sur Reddit le confirme.

KI-generiertes Wandgemälde, das in London in der Vorweihnachtszeit 2025 für Aufregung sorgte. Riverside Walk in Kingston upon Thames. Wird hier wieder abgehängt.
Ici, le «chef-d’œuvre» en train d’être retiré.Image: reddit / thefumbar

Selon la newsletter London Centric, c'est l’artiste Mat Collishaw qui serait à l’origine de la fresque. Plus tôt cette année, il a déjà présenté une œuvre montrant des insectes et des fruits de mer générés par IA dans une version «déformée». Appétissant.

Le Daily Mail précise que Mat Collishaw, 59 ans, a fait partie du mouvement des «Young British Artists» dans les années 1980, un groupe d’artistes dont sont aussi issus Damien Hirst et Tracey Emin. Le mouvement était connu pour son rejet des codes artistiques traditionnels.

La page Instagram de l'artiste regorge d’expérimentations avec de l’art généré par IA, qu’il a récemment exposées à Londres et Madrid. Dans une critique publiée par The Guardian à propos d’une de ses expositions en 2023, on pouvait lire:

«Collishaw montre qu’à l’ère de l’IA et de la réalité virtuelle, nous pouvons fabriquer notre propre nature en donnant du mouvement à des fleurs peintes ou en inventant des îles paradisiaques. Mais rien de tout cela n’est vivant.»

Et heureusement, a-t-on envie de dire.

(traduit et adapté de l'allemand par mbr)

