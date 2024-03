Ces photos du métro de Paris vous feront aimer le M2

Les transports publics en Suisse, c'est le monde des bisounours par rapport à ce qu'il se passe dans le métro parisien.

Vous êtes en train d'aller au travail en utilisant les transports en commun et vous vous demandez pourquoi on n'a pas encore inventé la téléportation? Eh bien regardez les photos suivantes prises dans le métro de Paris et vous relativiserez peut-être. Les Gens dans le Métro est un compte Instagram qui poste des images et des vidéos de situations bizarres dans le métro parisien.

Après avoir scrollé sur cet article, vous apprécierez peut-être un peu plus ce voisin de siège qui sirote son café à côté de vous.

Il est peu tôt pour se faire une pédicure.

En tout cas, tout est trop tôt pour lui.

Par contre il n'est jamais trop tôt pour un bon verre de pinard...

... et un petit morceau de fromage.

La grande faucheuse n'est jamais loin.

Quand tu réalises que ton cours de yoga est annulé

Les jaloux diront que c'est un faux.

Certains sont vraiment très à l'aise.

Reinzoomen musst du selbst.

Life hack quand tu es vieux et que personne ne veut se lever.

Mince, j'ai encore laissé ma tête à la maison.

On l'a trouvé!

Bonjour!

Combien de fois a-t-on imaginé aller au travail sans quitter notre lit?

Hihi!

instagram lesgensdanslemetro_

Un moment de tendresse entre deux êtres.

Oh! Une poubelle polie.

C'est mieux que de scroller sur Instagram.

Lui aussi il a eu son cours de yoga annulé.

La CFF, prenez-en de la graine.

Ok, on a compris, les Français sont flexibles.

Paris, ville de la mode.

L'idée est cool, mais si tu joues pas, ça te soule.

Au revoir!

(sim)

