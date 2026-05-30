Trump, le narcissique en chef. Image: capture d'écran/Bluesky

Trump, roi du narcissisme: voici les meilleures caricatures de la semaine

Votre actualité hebdomadaire du Trumpistan, à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.



Plus de «International»

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!



On espère que vous avez bien dormi cette semaine — contrairement à quelqu'un...

Ca vous rappelle quelque chose?

Image: capture d'écran/reddit

Allez, un (gros) indice.

Sauf qu'on est pas encore en 2505... et pourtant déjà entrés dans l'ère de l'Idiocratie?

Pour le dire autrement....

Image: Capture d'écran/reddit

Qui a peur de l'inflation?

Mais pourquoi est-ce qu'il y a moins de touristes, aux Etats-Unis? On se demande....

On a le Narcisse qu'on mérite?

Ca commence à faire long

Plus de marge de manoeuvre que prévu

Nul n'est au-dessus de la loi, jusqu'à ce que...

I can no longer teach with confidence or a straight face that in America no one is above the law, or, that the Rule of Law will prevail at the highest levels of our justice system.



[image or embed] — Marc Murphy (@murphycartoons.bsky.social) 25 mai 2026 à 15:49

Pendant ce temps, en Ukraine...

Et pour finir, votre dose habituelle de sérotonine féline

(dsc/dag)