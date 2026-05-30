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Trump le narcissique: les meilleures caricatures de la semaine

Les meilleurs caricatures du Trumpistan sont là
Trump, le narcissique en chef.Image: capture d'écran/Bluesky

Trump, roi du narcissisme: voici les meilleures caricatures de la semaine

Votre actualité hebdomadaire du Trumpistan, à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.
30.05.2026, 20:5130.05.2026, 20:51

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!

On espère que vous avez bien dormi cette semaine — contrairement à quelqu'un...

Sleepy Don

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— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 28 mai 2026 à 19:59
«Eh bien, au moins quelqu'un arrive à dormir»

Ca vous rappelle quelque chose?

La salle de bal de Trump ne verra pas le jour avant un moment
Image: capture d'écran/reddit
La salle de bal de Trump ne verra pas le jour avant un moment

Allez, un (gros) indice.

Sauf qu'on est pas encore en 2505... et pourtant déjà entrés dans l'ère de l'Idiocratie?

Pour le dire autrement....

Les meilleurs caricatures du Trumpistan sont là
Image: Capture d'écran/reddit

Qui a peur de l'inflation?

Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 28 mai 2026 à 00:04

Mais pourquoi est-ce qu'il y a moins de touristes, aux Etats-Unis? On se demande....

No idea

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 28 mai 2026 à 13:30
Bienvenue.

On a le Narcisse qu'on mérite?

The narcissist. Today’s cartoon by Vasco Gargalo. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Trump #narcissism #vanity #arrogance

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— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 28 mai 2026 à 06:26
«Le narcissique».

Ca commence à faire long

Cash Or Credit. Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 28 mai 2026 à 23:58

Plus de marge de manoeuvre que prévu

Cartoon

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— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 27 mai 2026 à 17:05

Nul n'est au-dessus de la loi, jusqu'à ce que...

I can no longer teach with confidence or a straight face that in America no one is above the law, or, that the Rule of Law will prevail at the highest levels of our justice system.

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— Marc Murphy (@murphycartoons.bsky.social) 25 mai 2026 à 15:49

Pendant ce temps, en Ukraine...

Russian bombs on Kyiv. Or for that matter, the whole of Ukraine. #Kiev #Kyiv #bombs #russia #putin #ukraine @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social

[image or embed]

— Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 26 mai 2026 à 14:11

Et pour finir, votre dose habituelle de sérotonine féline

(dsc/dag)

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