Trump, roi du narcissisme: voici les meilleures caricatures de la semaine
Votre actualité hebdomadaire du Trumpistan, à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.
Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!
On espère que vous avez bien dormi cette semaine — contrairement à quelqu'un...
Ca vous rappelle quelque chose?
Allez, un (gros) indice.
Pour le dire autrement....
Qui a peur de l'inflation?
Mais pourquoi est-ce qu'il y a moins de touristes, aux Etats-Unis? On se demande....
On a le Narcisse qu'on mérite?
The narcissist. Today’s cartoon by Vasco Gargalo. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Trump #narcissism #vanity #arrogance— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 28 mai 2026 à 06:26
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Ca commence à faire long
Cash Or Credit. Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 28 mai 2026 à 23:58
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Plus de marge de manoeuvre que prévu
Nul n'est au-dessus de la loi, jusqu'à ce que...
I can no longer teach with confidence or a straight face that in America no one is above the law, or, that the Rule of Law will prevail at the highest levels of our justice system.— Marc Murphy (@murphycartoons.bsky.social) 25 mai 2026 à 15:49
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Pendant ce temps, en Ukraine...
Russian bombs on Kyiv. Or for that matter, the whole of Ukraine. #Kiev #Kyiv #bombs #russia #putin #ukraine @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social— Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 26 mai 2026 à 14:11
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Et pour finir, votre dose habituelle de sérotonine féline
(dsc/dag)
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