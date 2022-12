Voici l'actu de la semaine en mèmes

source: ap invision / joel c ryan

C'était le dernier épisode de l'Actu de la semaine en mèmes, qui ne reviendra pas l'année prochaine. On espère vous avoir fait un peu marrer <3

On finit avec la news la plus improbable de tous les temps. Le 17 décembre dernier, un vieillard de 88 ans s'est présenté dans un hôpital de la ville de Toulon, en France. Qu'avait-il comme problème, diriez-vous? Eh bien, il avait réussi à se coincer un obus de la première guerre mondiale dans le rectum. Vous avez bien lu. Un obus de la Première Guerre mondiale. Les infirmiers ont dû appeler des démineurs, qui ont constaté que l'obus était heureusement démilitarisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce papy?

Bon, ça va être difficile de tout résumer. En gros, depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter, tout part en vrille, il fait n'importe quoi, il a viré tout le monde et le réseau est au bord de la faillite. Mais surtout, il prend un malin plaisir à prendre des décisions au moyen de sondages à ses quelque 122 millions d'abonnés. Cette semaine, la technique s'est néanmoins retournée contre lui. A la question «est-ce que je dois démissionner de Twitter», 57% des participants ont répondu que oui. C'est ce qu'on appelle l'arroseur arrosé...

Et voilà, la Coupe du monde au Qatar est terminée. Cette fois-ci, on ne va pas entendre les Français célébrer leur victoire pendant les quatre prochaines années, puisqu'ils ont perdu aux pénaltys. Si vous n'avez pas regardé le match, honte à vous, car il a rapidement été surnommé le «match du siècle». C'est vrai qu'une finale opposant deux stars planétaires en finissantes 3-3 avec un tir à la dernière minute repoussé de justesse, ça n'arrive pas tous les jours. Vive l'Argentine!

Boire ou conduire, il faut choisir. Mais pas tout le monde ne respecte cet adage. Certains cantons sont meilleurs élèves que d'autres lorsqu'il s'agit des accidents routiers. Par exemple, à Appenzell Rhodes-Extérieures, Glaris et Obwald, il n'y a pas eu d'accidents graves cette année. Pour les Welsches par contre, c'est moins glorieux. Le Valais est en tête du nombre d'accidents mortels . Quant aux Genevois, ils arrivent premiers pour les accidents liés à l'alcool pour la cinquième fois d'affilée, avec 0,94 crash pour 10'000 habitants...

Verbier, c'est chouette pour skier, mais beaucoup moins lorsqu'il s'agit du logement. Selon la RTS, pour y vivre cinq mois en hiver, il faut débourser environ 10'000 francs. Et avec ça, c'est pas un palace qui nous attend, mais un vieux lit superposé avec un Anglais ivre qui ronfle dans la même chambre. De tels prix découragent les saisonniers qui viennent bosser dans les bars du coin. Certains d'entre eux ont trouvé une solution : camper dans un van au parking du Châble. Ou changer de station. C'est pas si cool «Weurbiey».

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Aujourd'hui, on vous parle de la défaite de la France et d'un obus bien caché.

