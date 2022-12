Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Image: shutterstock

Voici l'actu de la semaine en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Aujourd'hui, on vous parle des CFF et de cocaïne à Crans-Montana!

L'actu en Suisse

Les CFF ne respectent pas les Romands

Est-ce que vous avez déjà râlé contre les CFF et les retards chroniques devant un Suisse allemand? Il vous aura certainement répondu qu'il ne comprenait pas que vous vous plaignez et que le service était sehr pünktlich. Eh bien, il y a une explication scientifique. Une étude de la RTS a démontré qu'il y avait 50% de retard en plus dans les gares romandes qu'ailleurs en Suisse. Malgré cela, les CFF n'ont absolument pas prévu de régler le problème. Sympa...

Il fait froid ses morts

Vous l'aurez remarqué: il fait froid. C'est ce moment de l'année où vous ne parlez que de ça avec vos collègues frigorifiés autour de la machine à café. Enfin... vous ne vous plaignez que de ça. S'il fait aussi froid, c'est parce que c'est un froid maritime polaire qui a décidé de venir nous dire coucou en Suisse. Le week-end dernier, c'est même un record depuis début décembre qui a été enregistré à La Brévine, avec -21,8 degrés.

L'actu à l'étranger

La sortie du très attendu Avatar II

Cela fait 13 ans qu'on attendait une suite au film culte de James Cameron, elle est enfin sortie. Ce mercredi a été projeté en salle «Avatar: la voie de l'eau», avec d'immenses attentes, et l'objectif de faire encore mieux que le premier volet. C'est donc parti pour un second voyage sur Pandora en compagnie des bonhommes bleus. Pas de spoilers, mais on peut vous dire que les effets visuels sont une grande claque. L'histoire un peu moins, et c'est presque gnangnan. Too bad...

Interdiction à vie des clopes pour les adolescents néo-zélandais

Vous avez du mal à vous passer de votre cigarette à la pause-café? Vous toussez quand vous devez courir 50 mètres? Peut-être que ça ne serait pas le cas si vous étiez un ado en Nouvelle-Zélande. Le pays, qui avait déjà une législation très stricte avec des paquets taxés à plus de 20 francs, a mis sur pied une nouvelle mesure. Les jeunes, nés après 2008, ne pourront jamais acheter de cigarettes de leur vie. Coup dur pour la sociabilité, mais les poumons remercient les dirigeants.

La news WTF

Un «fast-drogues» en Valais

Est-ce que vous prenez le menu burger-frites ou l'assortiment cocaïne-cannabis? En substance, c'était le choix proposé dans un fast-food à Crans-Montana, la station de ski valaisanne huppée, révèle Le Nouvelliste. Dans un resto situé sur la très centrale avenue de la Gare, un couple offrait à la carte des produits de restauration rapide... ainsi que toutes sortes de drogues en sous-main. Pratique pour les festivaliers, mais manifestement pas assez discret pour la police. Le mari pincé a écopé de 4 mois de prison et d'une expulsion de la Suisse.

Vous avez d'autres mèmes actu à partager? Balancez-les dans les commentaires!

