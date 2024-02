Cinq mondes sur 300 hectares de terrain, voici le nouveau parc d'Universal à Orlando. Image: Universal

Ce parc d'attractions va rendre dingues les fans de Harry Potter

En Floride, le complexe Universal Orlando Resort s’agrandit avec l’ouverture d'un nouveau parc nommé Epic Universe. Cinq mondes seront visitables, dont le Ministère de la magie de Harry Potter.

Disney World n'a qu'à bien se tenir, Universal compte bien rivaliser un peu plus avec le géant aux grandes oreilles, quitte à voir les choses en grand. La société de loisirs Universal Orlando Resort a révélé à quoi ressemblera son nouveau parc d’attractions au sein de son complexe en Floride qui compte actuellement deux parcs. Annoncé en 2019, Epic Universe devrait ouvrir ses portes en 2025 avec plus de cinquante attractions.

Le parc se présente comme un gigantesque complexe vers quatre mondes dont les thématiques sont issues de franchises célèbres, comme les films Dragons, Harry Potter ou encore Super Mario Bros. Les visiteurs seront immergés dans chaque univers en traversant des portails.

Le monde de Harry Potter aura d'ailleurs droit à un tout nouveau quartier encore jamais vu dans d'autres parcs, puisqu'il s'agit du Ministère de la magie. Les fans pourront également y découvrir le Paris des années 1920, vu dans Les Animaux Fantastiques.

Le Super Nintendo World sera similaire aux parcs Nintendo du Japon et de Los Angeles, mais en encore «plus interactif et coloré», selon Universal. Les fans des films d’animation Dragons auront également droit à une reconstitution de l’île de Beurk.

Quant au Dark Universe, place aux frissons puisque ce monde s’inspirera des grands classiques de l'horreur des studios Universal. Ce monde fera prendre vie à des monstres célèbres comme Frankenstein, Dracula, la Momie ou encore le Loup-Garou.

Celestial Park sera le centre où sont disposés les portails menant aux quatre autres mondes. L’accent sera mis sur la végétation, son architecture Art nouveau et ses nombreuses fontaines où les visiteurs pourront faire du shopping et se restaurer.

Trois grandes attractions s'y trouveront: le carrousel Constellations, l’aire de jeu aquatique Astronomica et des montagnes russes nommées Starfall Racers. Pour se loger, le grand hôtel Helios surplombera le parc avec ses 500 chambres. Deux autres hôtels vont aussi être ouverts à l’extérieur du parc d’attractions.

Paralysé durant la pandémie de Covid, les travaux de chantier, qui s'étendent sur plus de 300 hectares de terrain ont repris en mars 2021 pour s'achever en 2025. Cette nouvelle extension devrait presque doubler la surface d’Universal Orlando Resort en Floride, qui compte déjà deux parcs: Universal Studios Florida et Universal's Islands of Adventure.



