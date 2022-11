Tempête de neige à Buffalo: la réaction de ce sinistré est inattendu

Vidéo

Tempête de neige à Buffalo: la réaction de ce sinistré est parfaite

Une tempête de neige historique a traversé ce week-end l'ouest de l'Etat de New York. Une reporter d'une chaîne locale a trouvé le meilleur client pour donner ses premières impressions et sa réaction est priceless.

Si nous les Romands (sauf les Valaisans), on se réveillait un samedi matin avec plus de 2,5 mètres de neige devant notre porte, notre voiture ensevelie, ce serait la panique. C'est ce qui est arrivé aux habitants de l'ouest de l'Etat de New York. Une tempête de neige historique a mis un sacré bazar, notamment dans la ville de Buffalo avec des interdictions de circuler, des pannes d’électricité et des annulations de vols. Du pain béni pour les journalistes des chaînes locales en quête des meilleures réactions.

Viktoria Hallikäär, une reporter qui travaille pour la chaîne locale Spectrum News 1 Buffalo, est tombée sur un numéro gagnant lors de so micro-trottoir, rapporte le site québécois Le Sac de Chips. Interrogeant un sinistré sur la façon dont il gérait la situation, la journaliste a eu la meilleure des réponses.

«Les priorités...», a-t-elle écrit sur Twitter, où elle a partagé la vidéo.

«Pas pire, mais je commence à manquer de bière, ce qui est un problème ...et de weed. Mais c’est de ma faute. J’aurais dû faire des stocks avant, honnêtement» La réponse honnête de cet habitant de Buffalo.

C'est pas demain la veille qu'on entendra ce genre de réponses détendues dans le téléjournal suisse et encore moins français.

«Pas mal, non? C'est valaisan.»

