99 preuves que vous faites partie des bobos, cette race urbaine à part

Et des bonnets.

Et parfois, les deux en même temps.

De cafés noirs, donc, parce que le sucre et la crème, c'est pour les beaufs.

Vous aimez aussi beaucoup le rouge. Lequel? Who cares de tes cépages, le rouge, point.

Vous trimballiez votre Macbook dans un sac Freitag before it was cool.