Cette voiture a une option cruciale pour passer un bon été

La nouvelle Fiat Topolino compte une option «douche». Un «must» pour se débarrasser des grains de sable après la trempette à la mer, ce fléau. Nous, on attendait que ça!

Ah, l'été, le sable, la mer translucide...le sable. Oui, le sable, cet élément chaud et douillet qu'on adore fouler d'un pied nu comme un ver, et sur lequel on rêve de s'affaler pour bronzer ou pour siroter un cocktail.

Mais c'est également ce même fléau qui nous enquiquine une fois le moment venu de plier les linges et de se reconduire à la maison. Vous vous rappelez? Cette petite sensation de sel collé aux grains, qui nous gratte sous le t-shirt, mais qu'on doit tout de même supporter pendant des kilomètres (surtout si aucun jet d'eau douce n'a été installé aux abords de la plage). Vous avez le tableau?

Fiat a bien compris qu'il s'agissait d'un enjeu crucial pour l'humanité, et a décidé de répondre à cette demande citoyenne (et vacancière) tout à fait légitime. Le constructeur italien a en effet présenté son modèle Topolino sans portes, avec...une option douche à l'intérieur. Enfin, douchette, pour être précis, près du volant, munie d'un cordon d'une longueur honorable. Ouiiiiii! Enfin, on nous a compris!

«Fiat explique avec tout le sérieux du monde que cette option sera très utile à la fin d’une “journée plage sur la côte italienne”» Ben oui, c'est sérieux, le confort, non? citation: le site journal du geek

Le modèle Topolino est un petit véhicule électrique qui a été «pensé comme la version italienne de la Citroën Ami», précise le média Le Journal du Geek. Elle dispose d'une batterie de 5,5 kWh, capable d’entraîner la voiture sur 75 kilomètres. Mais ce n'est pas tout, le quadricycle signé par la marque turinoise reprend le style des modèles du passé. En somme, s'élancer sur les routes avec ce petit vaisseau vous plongera directement dans la «dolce vita». D'où le fait que Fiat a prévu deux configurations de carrosserie, spécifie le site insideevs:

«La Topolino fermée pour la ville et la Topolino Dolcevita, ouverte, sur le thème de la plage pour le bord de mer» insideevs

Cette dernière n'a pas de porte, mais une cordelette en mode nautique. En somme, c'est une sorte de croisement entre un scooter et un chariot à roulettes, qui est conçu pour narguer les piétons gambader dans les rues des villes balnéaires, et être au plus proche des piétons qui vous en veulent de ne pas être à pied comme eux. Le rêve.

La Topolino en route👇 Vidéo: instagram

Précision: la petite douche est une option supplémentaire qui sera entièrement gratuite, et qui sera comprise sur tous les modèles ouverts. L'on devrait également trouver un porte-bagages chromé, la Dolcevita Box. Sur la Toile, les opinions sont variées, mais la plupart des internautes ont fait bon accueil à ce modèle au ton camping-sur-la-plage.

Des opinions variées:

La nouvelle Fiat Topolino sera en concession à partir de novembre 2023.

