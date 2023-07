En Suisse, certains cantons polluent toujours trop en matière de CO 2 Image: keystone

Voici les cantons qui achètent les voitures les plus polluantes

Pour la septième fois consécutive, la Suisse ne respecte pas les objectifs en matière d'émissions de CO₂ pour les voitures neuves. Neuf cantons sont tout de même restés en dessous de la valeur limite — mais les différences sont considérables. Le canton Vaud se distingue dans le classement.

Reto Fehr Suivez-moi

Près de 230 000 voitures de tourisme ont été immatriculées en Suisse et au Liechtenstein en 2022. Mais elles rejettent plus de CO₂ dans l'air que ce qui est désormais autorisé. Les importateurs de voitures n'ont pas atteint la valeur cible de 118 grammes de CO₂ par kilomètre en vigueur depuis l'année dernière — pour la septième fois consécutive. Il s'en est tout de même fallu de peu, avec 120,9 grammes de CO₂/km.

Les émissions moyennes de CO₂ des voitures neuves étaient donc nettement inférieures à celles de 2021 (129,8). En 2020, elles étaient de 123,6 grammes de CO₂/km, mais une comparaison avec les années précédentes n'est que très partiellement possible en raison du passage au cycle de conduite (WLTP) en 2021.

Dans quel canton roulent les voitures les plus polluantes en termes d'émissions de CO₂? Si l'on regarde les statistiques des nouveaux véhicules immatriculés en 2022, c'est la Suisse alémanique qui pollue le plus, notamment avec les cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, les Grisons et Schwyz.

En Suisse romande, les cantons de Vaud et Valais s'en sortent nettement mieux que Genève. Celui-ci affiche des émissions de 126g par kilomètre-heure.



16,4 millions de francs d'amendes

La valeur limite manquée n'est pas restée sans conséquences pour les importateurs: ils ont reçu une amende totale d'environ 16,4 millions de francs. En 2021, le montant était de 28 millions.

Les véhicules électriques réduisent les émissions

Si les émissions baissent, c'est notamment grâce aux véhicules à propulsion électrique. Leurs ventes ont fortement augmenté et représentaient l'année dernière 26,1% des ventes de voitures neuves (2021: 22,5%). Le canton de Zoug est en tête avec 32% de voitures électriques parmi les voitures neuves. Ce qui est aussi la raison principale pour laquelle le canton a pu quitter la dernière place du classement.

Les véhicules électriques consomment certes aussi de l'énergie, mais selon l'Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2:

«Les véhicules électriques n'émettent pas de CO₂ lorsqu'ils roulent à l'électricité. La tendance vers les véhicules électriques reste déterminante pour l'évolution de l'efficacité de l'ensemble de la flotte.»