Vous rêvez d'eau turquoise dans les Caraïbes? Ce sera plus cher. Image: Shutterstock

Les vacances deviennent plus chères dans ces pays (et il y a un piège)

Les vacances d'été approchent. Les Suisses qui veulent partir loin risquent de payer nettement plus cher qu'il y a un an. C'est l'une des raisons pour lesquelles on assiste à un boom des voyages en train en Europe. Voici ce à quoi vous devez faire attention lorsque vous réservez vos vacances d'été.

Stefan Ehrbar / ch media

Les grands départs en vacances vont bientôt commencer en Suisse. Les week-ends prolongés de mai en ont donné un premier aperçu: de longues files d'attente à l'aéroport de Genève, des trains complets vers le sud et un embouteillage conséquent au Gothard.

Les Suisses peuvent et veulent toujours partir à l'étranger pendant les vacances d'été. Environ une personne sur trois prévoit de le faire, alors que 22% sont encore indécis. Seuls 43% des Suisses tiennent à rester dans leur pays, comme le montre un nouveau sondage commandé par Suisse Tourisme.

Les agences en profitent. Tui Suisse a fait savoir en mai qu'il fallait s'attendre à un record de réservations pour des destinations populaires comme Majorque, Antalya, la Crète, Kos et Chypre.

Les aéroports vont être pris d'assaut, mais les gares ne seront pas en reste cette année. Image: KEYSTONE

Chez Hotelplan, l'optimisme était de mise dès le début de l'année. Mardi, le tour-opérateur DER Touristik, qui gère Kuoni, Kontiki et Railtour, a également dévoilé des perspectives réjouissantes.

Les longs trajets deviennent chers

Selon le CEO du voyagiste, Dieter Zümpel, le nombre de réservations enregistrées au cours des premiers mois de l'année a été supérieur à celui de 2019. Cela ne signifie toutefois pas que le nombre total de personnes voyageant cette année sera aussi élevé qu'avant la pandémie. En effet, moins de réservations ont été effectuées en 2022 pour 2023 qu'en 2018 pour 2019.



Selon le groupe DER, le nombre de voyageurs pour 2023 atteint actuellement 84% du total de 2019. En revanche, le chiffre d'affaires représente 93% du niveau pré-pandémie. Cela signifie que chaque personne dépense plus d'argent.

A écouter Dieter Zümpel, cela s'explique par le fait que les voyageurs choisissent plus souvent de meilleurs hôtels ou des classes de réservation plus élevées dans les avions. D'autre part, les vols et les hôtels sont devenus plus chers.

«Selon la destination, il s'agit d'augmentations de prix allant jusqu'à 20%»

Les prix ont surtout augmenté sur les vols long-courriers. Les trajets vers les pays asiatiques sont particulièrement touchés, notamment vers le Japon, où les capacités ne correspondent pas encore au niveau d'avant la crise. Les voyageurs doivent également payer plus cher pour les vols à destination des Caraïbes.

Les vols vers les Etats-Unis ont également augmenté. Là-bas, les prix des hôtels ont en outre aussi nettement grimpé. Alors que Kuoni enregistre un «net effet de rattrapage» pour les voyages en Amérique du Nord, les prix plus élevés semblent impacter davantage d'autres tour-opérateurs. La porte-parole de Tui, Sonja Ptassek, a récemment déclaré à nau.ch que la demande pour les Etats-Unis était «inférieure aux attentes» en raison des tarifs.

Attention à ce piège

A l'inverse, ceux qui voyagent moins loin peuvent respirer. Selon le patron de DER, Dieter Zümpel, les voyages dans le bassin méditerranéen n'ont guère augmenté. En effet, les grands tour-opérateurs comme son entreprise ont acheté très tôt des lits d'hôtel et défini des prix fixes.

Ceux qui réservent par leurs propres moyens sur des portails comme Booking.com doivent toutefois se méfier. Si les tarifs de dernière minute pratiqués par la plateforme étaient souvent plus avantageux avant la crise, ils sont désormais moins alléchants que ceux pratiqués par les agences.

Selon Dieter Zümpel, des destinations comme l'Egypte et la Turquie restent également intéressantes, ce qui s'explique notamment par le fait que ces pays enregistrent désormais nettement moins de visiteurs russes et doivent compenser cette perte. L'Egypte fait partie des pays les plus prisés par les Suisses.

Les voyages en train augmentent

Mais tout le monde ne veut pas prendre l'avion pour partir en vacances. Pour les voyages de courte distance, un changement se dessine dans le choix du moyen de transport.

Les voyages en train sont de plus en plus appréciés en Europe

C'est pourquoi Hotelplan a annoncé il y a deux mois qu'il allait élargir son offre. Pour la filiale de Migros, Paris, Vienne, Munich, Hambourg et Amsterdam sont les destinations ferroviaires les plus recherchées.

Selon Dieter Zümpel, les affaires marchent également très bien pour Railtour, la filiale de DER. Le top 5 de cette année est Paris, Venise, Hambourg, Milan et Munich. Les liaisons directes, où les clients ne doivent pas changer de train avec leurs bagages, sont très appréciées. La liste montre que les liaisons de jour sont plus demandées que les trains de nuit. A l'exception de Hambourg, toutes les villes du top 5 de Railtour sont accessibles exclusivement de jour par des trains directs.

Mais il y a encore du boulot

Le patron assure que les liaisons directes vers la mer sont aussi très populaires. Depuis la Suisse, il y en a par exemple vers Kiel, Venise, Gênes, Marseille et depuis cette année, le week-end, vers Sestri Levante.

Mais même si, selon un sondage représentatif commandé par Kuoni, 58% des personnes en Suisse s'intéressent aux voyages en train: ce moyen de transport reste un phénomène marginal. Il est beaucoup plus demandé par les entreprises que par les particuliers.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)