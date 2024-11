C'est en tout cas une pub qui respire la joie. twitter

Vous ne devinerez jamais la marque de luxe derrière cette pub

Un indice: il s'agit d'une marque de voiture.

Une célèbre marque de voiture, qui plus est, de luxe, a eu la drôle d'idée de faire une publicité... sans voiture. Sur le principe, l'idée n'est pas si bête, parce que, qui n'en a pas marre de ces publicités où l'on voit des bagnoles rouler dans des villes avec une voix off vous poussant à «imaginer un endroit qui éveille vos sens» à «repousser les limites», à «réinventer le futur»... bref du discours marketing à deux balles qu'on peut calquer sur une pub pour un parfum ou sur une crème anti-âge.

Voici la publicité. On a volontairement coupé le début et la fin, puisque le nom apparaissait:

Vidéo: twitter

Et la bonne réponse est...

Gros bad buzz pour Jaguar

Cette publicité ne montre aucune voiture, car elle vend une nouvelle identité et une nouvelle typographie. Le problème, ce sont les couleurs criardes, les mannequins ramassés dans une banque d'images et les costumes confectionnés par des étudiants de l'école d'art de Meudon. La marque anglaise vit actuellement un bad buzz sur Twitter où la vidéo est devenue virale. D'autant plus depuis qu'Elon Musk s'est moqué en commentant:

«Vous vendez des voitures?» C'est la version 2024 de: Auriez-vous projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc?

Jaguar a répondu, avec toute la politesse anglaise qui la caractérise:

«Oui. On aimerait beaucoup vous montrer. Voulez-vous nous rejoindre pour une tasse de thé le 2 décembre à Miami? Meilleures salutations»

Que se passe-t-il le 2 décembre à Miami? C'est le lancement de l'Art Week. L'occasion pour Jaguar de présenter ses nouveaux modèles, probablement en lien avec le monde du design et de l'art.

La marque le confirme en postant une mystérieuse photo sur Twitter. On voit la fesse gauche d'une voiture futuriste aux allures de supercar et qui sent bon l'électrique.

Cette silhouette ne ressemble en rien à l'identité Jaguar et c'est normal. Selon les médias spécialisés, la marque s'apprête à renouveler complètement sa gamme. En gros, la célèbre automobile pour vieux Britannique à la calvitie avancée, c'est terminé. Jaguar veut dépoussiérer son image. Alors, place à la jeunesse et aux implants en Turquie!

