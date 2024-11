Kim Kardashian a un nouveau joujou à 30 000 balles

On en sait plus sur le divorce de Chiara Ferragni

On est donc loin d'une vie avec des domestiques robotiques, comme dans le film I, Robot avec Will Smith. Si la version luxe n'est pas encore convaincante, sa version populaire fait un tabac. Depuis le 15 novembre, le robot, dans une taille Barbie, est à la vente pour seulement 40 dollars. Celui-ci n'interagit pas, mais il est déjà en rupture de stock.

Présenté lors d'un événement Tesla le 10 octobre face à un public d'experts, Optimus n'a pas convaincu, comme le raconte BFM TV . Plusieurs journalistes technologie ont remis en doute ses capacités et d'après leurs premières observations, l'humanoïde n'est pas complètement autonome et a encore besoin de l'assistance humaine.

Même quand elle le défie à feuille-caillou-ciseaux, il est long à la détente et en plus, il perd. Décidément, il a été vissé un peu trop près du mur, celui-là.

Le bidule qui fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs semaines n'est pas encore commercialisé et aucune date officielle n'a été annoncée, mais Kim Kardashian a pu interagir avec celui qui a été baptisé Optimus. Cependant, à 30 000 francs le bout de ferraille (il est estimé entre 20 et 30 000 dollars), il semble un peu limité.

Pamela Anderson signe son grand retour au cinéma

L'ancienne star d'Alerte à Malibu incarne dans The Last Showgirl une danseuse de Las Vegas dont la revue s'arrête brutalement après 30 ans d'existence.

On n'avait pas vu Pamela Anderson au cinéma depuis six ans. La dernière fois, c'était en 2018 dans Nicky Larson et le Parfum de Cupidon, un navet français dans lequel elle incarnait celle qu'elle ne veut plus être: une bimbo.