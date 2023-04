22 trucs chelous qu'on ne voit qu'au Royaume-Uni

Plus de «Divertissement»

Chez watson, on aime bien décortiquer en images les us et coutumes des pays. On l'a déjà fait avec le Japon, l'Islande ou encore la Suède.

Tous ceux qui sont déjà allés au Royaume-Uni le savent, les Britanniques sont un peu bizarres (surtout by night). Pour tous les autres: voici une sélection d'images représentatives du pays de la Reine (paix à son âme).

Une pente, un fromage et plein de gens qui «courent» après: c'est la Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake, à Gloucester

Il faut plus qu'un peu de pluie pour arrêter les Anglais à l'heure du thé.

La courtoisie britannique en images:

Faire un ange dans la neige... à l'anglaise:

Feu Sa Majesté en quête d'un nouveau trône:

Eh non, elle assistait simplement au tournage de Game of Thrones – en fervente fan qu'elle était. image: imgur

Mais ça en jetterait non?

Poutine approuve:

La fameuse garde royale, toujours au garde-à-vous.

Des ronds-points dans un rond-point? Et le tout en roulant à gauche... 😅

Un «english breakfast» tout ce qu'il y a de plus typique. Léger et équilibré.

Dans le genre «bouffe qui fait pas rêver», il y a aussi ça:

C'est donc ça une Tea Party? 🤔

Rappelons que le Royaume-Uni est la terre mère du foot.

On dit que la police britannique a le même prof de conduite que James Bond:

Mais les policiers anglais n'ont pas toujours la classe de l'agent 007...

Selon nos sources, il pleut vraiment plus que la moyenne au Royaume-Uni.

... et quel est le premier réflexe des British quand la pluie tombe un peu trop fort? Tea please!

...avant d'enchaîner sur une bonne pinte.

Et comme on dit là-bas, après la pluie... encore plus de pluie.

Pendant ce temps-là, dans les bus:

Son nom est Johnson, Boris Johnson.

Les Britanniques et leur fierté patriotique:

(smi)

Le Japon en 77 photos fascinantes:

1 / 78 Le Japon source: reddit

Ces «sportifs» se jettent d'une colline pour attraper un fromage