Top 7 des îles d'Indonésie, on en a marre de vos photos de Bali

Le saviez-vous? À chaque fois qu'un touriste publie une photo d'une plage à Bali sur Instagram, de l'autre côté du globe, un bébé lapin se met à chialer. Et plus sérieusement, il y a d'autres îles indonésiennes qui valent la peine de se taper 17 heures d'avion.

Oui, c'est difficile à croire quand on se promène sur Instagram, mais il existe d'autres îles que Bali dans l’archipel indonésien. Et on peut y faire autre chose que du yoga avec des digital nomads, des influenceurs et des coachs de vie. Elle est pas belle, la vie? Entre volcans, plages, randos, temples, plongée, surf, faune, flore, voici sept îles qui méritent une petite visite et qui feront elles aussi péter vos likes sur les réseaux.

Lombok

L'île de Lombok n'a pas à rougir de la comparaison avec Bali: on peut y faire à peu près les mêmes choses, surf, yoga, rando, visites de sites historiques, chiller sur la plage, etc, sauf qu'il y a moins de monde. Et si vraiment Bali vous manque, on respire un grand coup, on se calme, c'est l'île d'à côté.

Sipura

C'est une petite île qui fait partie de l'archipel de Mentawai, qui compte quatre îles, toutes plus belles les unes que les autres. Ce spot de surf, connu dans le monde entier, saura ravir les adeptes de la discipline. Si vous n'êtes pas trop sport de glisse, vous pourrez aussi simplement admirer les dauphins et les tortues (et les surfers), c'est déjà pas mal du tout.

Misool

Vous pourrez y faire de la plongée dans une eau turquoise si clair qu'on dirait qu'elle est fake pour admirer des poissons multicolores qui jouent à cache-cache dans le récif, des étoiles de mer, des raies, des tortues, des petits requins mignons... Et quand vous en aurez marre d'avoir les doigts palmés, un tour dans les hauteurs vous offrira un panorama pas complètement moche, avec notamment ce spot en forme de cœur.

Komodo

Vous voulez de l'instagrammable? Foncez sur l'île de Komodo, avec un arrêt sur la pink beach. Comme son nom l'indique, la plage est rose. Le reste de l'île n'est pas à jeter à la poubelle, car non seulement c'est très joli, mais vous pourrez y croiser des Dragons de Komodo. Je signale tout de même que cette animal mange de tout, notamment ses propres camarades ou de jeunes enfants imprudents. Ou encore des restes de cadavres humains, que la bestiole trouve en creusant les tombes. Perso, après mes trois photos sur la pink beach, je remonte sur le bateau.

Padar

Juste à côté de Komodo, voici l'île de Padar. Une randonnée au lever du soleil vous permet de monter jusqu'à un point de vue tout à fait charmant, d'où vous pourrez prendre d'admirables photos à publier sur Instagram avec des quotes inspirantes du genre «gifted by Mother Nature». Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de Dragons de Komodo sur cette île. La mauvaise, c'est qu'ils ont tous cramé dans un incendie au siècle dernier. RIP petits anges partis trop tôt.

Java

Il y a tellement de belles choses à faire et à voir sur l'île de Java qu'on ne sait pas par quoi commencer. Ses volcans? Ses réserves naturelles, dont celle d'Ujung Kulon, où on peut voir les derniers rhinocéros asiatiques? Ses plages? Ses différentes cultures? Ses temples? Ses rizières? Vous aurez envie de vous faire pousser des yeux derrière la tête pour tout admirer en même temps.

Flores

Encore une île ridiculement belle, avec des paysages de malade, des plages de sable fin, des couchers de soleil de fragile, tout ça, tout ça, sauf qu'en plus, on peut y admirer le lac tricolore Kelimutu. Je ne sais pas pourquoi on parle d'un lac, puiqu'il s'agit en fait de trois lacs de trois couleurs différentes. Il y a le Tiwu Ata Mbupu (lac des personnes âgées), le Tiwu Nuwa Muri Koo Fai (lac des jeunes filles et des jeunes hommes) et le Tiwu Ata Polo (lac enchanté, ou ensorcelé, c'est vous qui voyez).

Alors, vous partirez sur quelle île lors de votre prochain trip en Indonésie? Celle avec le sable rose beaucoup trop instagrammable, celle en forme de cœur ou celle où on peut admirer les surfers les plus forts?

(Me dites pas Bali, pitié.)

Allez, bonnes vacances!



