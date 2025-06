16 photos qui montrent à quel point ces parties du monde ont changé

Les 10 trucs les plus bizarres que les gens ont commandé en room service

Jenna Ortega brise le silence sur les revers de la célébrité

La jeune femme de 22 ans est devenue une star avec Wednesday, mais le succès lui a aussi apporté son lot de problèmes. L'actrice s'est confiée dans une interview.

En 2022, la série Netflix Wednesday est devenue un phénomène de la culture pop, et Jenna Ortega, une star. L'actrice principale de la série a toujours vu de façon critique cette évolution fulgurante, et a toujours voulu établir une distance entre son personnage emblématique et sa vie de star.